Viene negro negro para México

Termina hoy el puente Lupe Reyes, que abarca desde el día de la Virgen de Guadalupe hasta el de los Reyes Magos. Sigue ahora el puente Vale Madre, que va desde el 14 de febrero, fecha de San Valentín, hasta el 10 de mayo, Día de la Madre... La casa que fue de mis abuelos y mis padres en Saltillo es ahora museo y recinto cultural donde está Radio Concierto, la emisora de mi familia, con el teatro de cámara que lleva el nombre de mi madre, en el cual se lleva a cabo una labor intensa de cultura. Hermosa es esa casa. Un zaguán bordeado de espárragos y helechos da paso a un patio en cuyo centro hay una fuente cantarina, y en el jardín una bíblica higuera y un copudo níspero que rinde frutos incoloros, inodoros e insípidos. (“Quien nísperos come, y bebe cerveza, y fuma con filtro, y besa a una fea, ni come, ni bebe, ni fuma, ni besa”). En esa casa tenemos una pintura original de Goya. No miento al decir eso: Goya fue la sempiterna criada de la casa, y su efigie aparece en el mural donde hice pintar las cosas de mi ciudad y de mi gente. La palabra “criada” no está bien vista ya, pero se usaba antes para designar a las buenas mujeres que se criaban en la casa como parte de la familia, y sin las cuales la casa no podía funcionar. Goya estuvo con nosotros 70 años. Llegó cuando tenía 13 y se fue –llorando– a los 83, pues sus hijos quisieron llevársela con ellos. Goya conservaba costumbres antañonas. Jamás salía a la calle sin cubrirse con su chal y sin llevar a manera de bolso una canasta. Si había presagios de tormenta decía siempre: “Viene negro negro por todos lados”. Pues bien: así se anuncia el año para México. La amenaza de Trump pende sobre nuestro país como espada de Damocles –Dámocles, sostiene el sabio Padre Errandonea que se debe pronunciar–. La economía está prendida con alfileres que se están cayendo. La criminalidad sigue, rampante, y no hay señal alguna de que la 4T se arrepienta de sus culpas y haga propósito de enmienda. Aun así hemos de conservar la esperanza, virtud que, dicen, es lo último que muere. No debemos dejarla fenecer. Por peores crisis ha atravesado México. Nada menos este año se cumple el centenario del estallido de la rebelión cristera, uno de los más crueles y cruentos conflictos sucedidos en nuestro país, sanguinosa guerra de la que fueron culpables por igual la Iglesia y el Estado. A pesar de todas las calamidades aquí seguimos, aunque sea cayendo y levantando. Bien podría decir México la bella frase latina que ha servido de lema a la benemérita Editorial Jus: Alios vidi ventos aliasque procellas. Otros vientos he visto, y otras tempestades. Sigamos trabajando por encima de los cárteles de dentro y fuera del Gobierno, y con nuestra firme de decisión de conservar la libertad y de reconstruir la democracia y la justicia, tan destruidas ahora, hagamos de este país una morada mejor para nosotros y para nuestros hijos... Inspirado estuviste hoy, escribidor. En otro tiempo habrías ganado el primer lugar en un concurso de oratoria. Deja a un lado la veste del magister; cambia tu tono campanudo por otro más amable y camina ahora por sendas más terrenas y de mayor solaz y esparcimiento... La esposa sorprendió a su marido en indebida cópula con una exuberante fémina de prominentes atributos anteriores y posteriores. Antes de que la atónita señora pudiera dar voz a su justificado enojo el hombre le explicó: “Siempre me dices que no sé follar, y quise tener una segunda opinión”... Comentó Jactancio Elátez, sujeto vanidoso: “Cuando nací me dijo Diosito: ‘¿Qué prefieres tener: una buena dotación de entrepierna o una memoria buena?’. Ya no recuerdo qué escogí”... FIN.

