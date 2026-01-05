Maduro: Por no estar en Morena

En su primera comparecencia ante la corte del Distrito Sur, en Nueva York, Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos que se le imputan.

El venezolano, además de renunciar a la lectura de cargos, aseguró que él sigue siendo el presidente de Venezuela.

“Soy Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado en una intervención militar de Estados Unidos. Soy prisionero de guerra. Y me apego a los Acuerdos de Ginebra”, declaró en español.

