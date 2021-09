Saltillo: hay poco pasaje en ‘combis’ pese al regreso a las aulas

El regreso a clases presenciales en Saltillo no incrementó significativamente el número de pasajes en las “combis”, aunque sí hubo un ligero aumento de unidades para elevar la frecuencia en las horas de entrada y salida de las escuelas, informó el Instituto Municipal de Transporte (IMT).

“El incremento no ha superado el 20 por ciento en los pasajes”, afirmó Héctor Gutiérrez Cabello, director del IMT.

“Se esperaba más, y solamente se cubrió hasta ese 20 por ciento. ¿Por qué no es mayor? Porque las escuelas están trabajando, a pesar del regreso, en esquema mixto todavía, que no son los cupos completos, no son todos los días, es por eso que no es tan significativo el incremento”, agregó.

El titular del IMT detalló que a raíz del estudio aumentó a 60 por ciento el número de camiones en circulación; esto significó alrededor de 400 a 408 unidades, ya que antes de la pandemia eran 680 las que brindaban servicio.

Debido a la contingencia sanitaria, los concesionarios redujeron 50 por ciento el total de camiones al principio de la pandemia, la cifra bajó hasta el 30 por ciento, luego regresó al 50 por ciento durante la reactivación económica iniciada en 2020.

Incluso tres rutas quebraron y otras han tratado de cubrir esta ausencia, pero no todas han tenido cobertura, señaló el director del IMT, Héctor Gutiérrez.

Afirmó que las rutas que dejaron de circular ofrecían el servicio del sur al centro de la ciudad.

Explicó que la falta de estudiantes fue una de las principales causas en la caída de los pasajes, aunque no todas las rutas dependen directamente de las y los alumnos.

Sin embargo, el resultado de la observación realizada por concesionarios y el IMT fue que todavía “no hay suficiente pasaje” para restablecer el servicio de transporte público a los niveles previos a la pandemia.

“Pero en la medida que se vaya normalizando la actividad escolar, se incrementará el número de camiones para mantener las frecuencias”, señaló Gutiérrez Cabello, sin señalar alguna fecha.

Resaltó que el Instituto solicitó a los transportistas aumentar las frecuencias ajustando el número de camiones en las horas pico, como en las entradas y salidas de las escuelas, y bajar las frecuencias en las horas valle.

“Los concesionarios estaban esperando a los estudiantes, hay muchas rutas que dependen en un alto porcentaje de los estudiantes, otras menos, pero finalmente todas tienen que ver con el movimiento de los estudiantes, el sistema de transporte en general”, agregó.

SITUACIÓN ‘SEVERA Y CRÍTICA’

Consideró que el transporte urbano se encuentra en una situación “severa y crítica”.

“Severa y crítica en el sentido de que no han recuperado el número de pasajeros que necesitan para mantenerlo como un negocio”, recalcó Gutiérrez.