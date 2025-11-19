Hay un detenido por muerte de la adolescente Silvia en ejido de Saltillo, confirma FGE

Coahuila
/ 19 noviembre 2025
    Hay un detenido por muerte de la adolescente Silvia en ejido de Saltillo, confirma FGE
    El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, confirmó la detención de una persona relacionada con el asesinato de Silvia. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

La Fiscalía cuenta con pruebas balísticas y un arma asegurada, lo que permitió generar una hipótesis sólida sobre el noveno feminicidio del año

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, confirmó la detención de una persona presuntamente relacionada con el asesinato de Silvia, la adolescente de 13 años cuyo cuerpo fue localizado sin vida en un ejido de Saltillo.

La Fiscalía tiene previsto ofrecer una rueda de prensa durante la tarde de este miércoles para dar a conocer más detalles sobre la detención y la identidad del implicado. Este caso se convierte en el noveno feminicidio registrado en la entidad en lo que va del año.

En entrevista, el Fiscal Fernández adelantó que ya se cuenta con una hipótesis sólida sobre lo ocurrido. Aseguró que el avance de la investigación incluye la recopilación de declaraciones, el análisis de pruebas balísticas y el aseguramiento del arma utilizada en el crimen.

La menor había desaparecido el pasado 24 de octubre, aunque la denuncia formal y la activación de la Alerta Amber se emitieron cuatro días después. Su cuerpo fue encontrado hace dos días en un ejido de la ciudad.

Temas


Detenciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


FGE

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

