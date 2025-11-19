Hay un detenido por muerte de la adolescente Silvia en ejido de Saltillo, confirma FGE

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, confirmó la detención de una persona presuntamente relacionada con el asesinato de Silvia, la adolescente de 13 años cuyo cuerpo fue localizado sin vida en un ejido de Saltillo.

La Fiscalía tiene previsto ofrecer una rueda de prensa durante la tarde de este miércoles para dar a conocer más detalles sobre la detención y la identidad del implicado. Este caso se convierte en el noveno feminicidio registrado en la entidad en lo que va del año.

En entrevista, el Fiscal Fernández adelantó que ya se cuenta con una hipótesis sólida sobre lo ocurrido. Aseguró que el avance de la investigación incluye la recopilación de declaraciones, el análisis de pruebas balísticas y el aseguramiento del arma utilizada en el crimen.

La menor había desaparecido el pasado 24 de octubre, aunque la denuncia formal y la activación de la Alerta Amber se emitieron cuatro días después. Su cuerpo fue encontrado hace dos días en un ejido de la ciudad.