Hidalgo: Reportan 3 ejidatarios heridos tras enfrentamiento armado en rancho La Pasadita

Coahuila
/ 13 febrero 2026
    La Fiscalía abrió una carpeta de investigación tras el aseguramiento de indicios. ARCHIVO

El choque armado sorprendió a pobladores y a las propias corporaciones de seguridad. Autoridades no han confirmado detenciones ni antecedentes del conflicto

HIDALGO, COAH.- Un violento enfrentamiento armado entre ejidatarios sorprendió a autoridades y habitantes del sector rural del rancho La Pasadita, en Hidalgo, donde hasta ahora no existían antecedentes de conflictos agrarios ni reportes de tensión entre los pobladores.

El hecho, ocurrido tras una discusión por la delimitación de tierras, derivó en múltiples detonaciones de arma de fuego que obligaron a una rápida movilización policial, aunque sin que las autoridades hayan ofrecido, hasta el momento, una explicación clara sobre el origen del conflicto.

$!Paramédicos brindaron atención inicial antes del traslado.
Paramédicos brindaron atención inicial antes del traslado. ARCHIVO

El intercambio de disparos fue reportado por vecinos de la zona a través del sistema de emergencias, lo que activó el despliegue de corporaciones municipales y estatales. Al arribar al lugar, los elementos de seguridad localizaron a tres hombres heridos por proyectil de arma de fuego, con lesiones de gravedad en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos acudieron para brindar atención prehospitalaria, sin embargo, debido a la seriedad de las heridas, familiares de los lesionados decidieron trasladarlos por sus propios medios a un hospital de Nuevo Laredo, aprovechando la cercanía geográfica y la posibilidad de recibir atención especializada. Al momento de su ingreso, el estado de salud de los tres fue reportado como delicado.

$!Patrullas y personal pericial resguardaron el área tras el reporte de detonaciones.
Patrullas y personal pericial resguardaron el área tras el reporte de detonaciones. ARCHIVO

En el sitio del enfrentamiento, personal pericial aseguró varios casquillos percutidos calibre .22, los cuales fueron incorporados a la carpeta de investigación como evidencia balística. El área permaneció acordonada durante varias horas para permitir el levantamiento de indicios y la documentación fotográfica correspondiente.

A pesar de la gravedad del hecho, las autoridades no han confirmado personas detenidas ni han detallado si existían denuncias previas relacionadas con disputas por la tierra en ese rancho. Tampoco se ha informado cuántas personas participaron directamente en el enfrentamiento ni cómo se distribuyeron las responsabilidades.

$!El despliegue policiaco por hechos de violencia en Hidalgo no es inusual.
El despliegue policiaco por hechos de violencia en Hidalgo no es inusual. ARCHIVO

Mientras continúan las diligencias ministeriales, se mantiene presencia preventiva de corporaciones de seguridad en la zona. El caso sigue bajo investigación y, hasta ahora, la falta de información oficial ha generado incertidumbre entre los habitantes, quienes aseguran que en ese punto rural no se tenía registro de conflictos similares.

