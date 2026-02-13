Conflicto AMLO–Ancira marcó el punto de quiebre de AHMSA: sindicato
Reconocen que el choque entre el gobierno federal y Alonso Ancira aceleró el colapso, aunque la empresa ya estaba debilitada
MONCLOVA, COAH.- Luego de las revelaciones contenidas en el libro Ni venganza ni perdón, del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra y el periodista Jorge Fernández Menéndez, el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos fijó su postura sobre la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA).
El gremio sostuvo que el enfrentamiento político entre el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el exdirectivo Alonso Ancira Elizondo fue el detonante que aceleró el colapso de la empresa, aunque reconoció que la siderúrgica ya arrastraba graves problemas administrativos y financieros.
Ismael Leija Escalante, dirigente nacional del gremio, afirmó que la confrontación entre ambas figuras marcó un punto de quiebre que precipitó el deterioro de la compañía.
“Siempre supimos que fue un pleito entre dos personas, entre el expresidente y Alonso Ancira, pero también es cierto que la empresa ya traía una situación complicada por su administración”, expresó.
El líder sindical señaló que el proceso judicial derivado de esa disputa se prolongó y terminó impactando directamente a los trabajadores, quienes quedaron atrapados en una pugna política y legal ajena a sus intereses.
“Desgraciadamente estos procesos llevan tiempo y, mientras tanto, la empresa ya venía debilitada. Eso fue pesando cada vez más hasta llegar a la quiebra”, añadió.
Leija Escalante advirtió que reducir el cierre de la histórica acerera a un solo factor político sería una simplificación de la crisis, pues —dijo— existían antecedentes financieros y administrativos que habían colocado a AHMSA en una situación vulnerable desde años atrás.
Para concluir, reiteró que los trabajadores han sido los principales afectados por la caída de la empresa y que el sindicato se mantendrá atento a cualquier escenario que pueda abrir una vía de solución. AHMSA cerró sus puertas hace tres años; más de 10 mil trabajadores quedaron a la deriva y continúan a la espera de la subasta de la siderúrgica para acceder a sus finiquitos.