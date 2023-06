Historias que inspiran: la maestra que preparó a sus alumnos hasta llegar a la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2023

De acuerdo con el subsecretario de Educación Básica del Estado, Jorge Alberto Salcido Portillo, esta Olimpiada premia la excelencia académica, además de que es un estímulo para el aprovechamiento escolar de las alumnas y alumnos de educación primaria en el estado, pues los galardonados recibirán la beca BBVA Bancomer de mil pesos mensuales a lo largo de un año.

Será el 26 de junio cuando el jurado defina a los 19 seleccionados de 11 escuelas públicas, 5 escuelas rurales, 2 privadas y una de Conafe, informó la subsecretaría de educación básica.

EL EXAMEN

Es la primera vez que Isaac Eliud Tapia Dávila de 12 años participa en una prueba de tal dimensión, pero logró vencer los nervios y afirmó que buscará participar en las siguientes olimpiadas y concursos académicos, pues le gustó la experiencia.

“La profesora Verónica me preparó y pasé a la primera etapa, luego fui a la etapa regional y terminé presentando examen en la etapa estatal. Me sentí nervioso porque pensé que no podría con las preguntas, pero luego me sentí tranquilo aplicando algunas técnicas. Estoy confiando en mí y yo creo que voy a pasar esta vez”, afirmó el estudiante.