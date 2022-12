Hombre fallece de un infarto camino al hospital, en Saltillo

Los esfuerzos de la familia de Arturo por mantenerlo con vida fueron en vano, pues el tiempo y el tráfico no les permitieron llegar a la Clínica del Magisterio, a donde los trasladaban, luego de que el hombre sufrió un infarto.

Lamentablemente, lo único que escucharon al llegar con los doctores fue lo que temían, que nada se podía hacer por reanimarlo, así que Arturo fue declarado muerto durante la tarde de este miércoles.



El hombre, de 67 años, tenía su domicilio en la colonia Buenos Aires.



Vivía con sus hijos y su esposa, quienes le brindaban los cuidados necesarios por su diabetes e hipertensión y quienes siempre estuvieron atentos a sus necesidades.



Sin embargo, la tarde de este miércoles no pudieron hacer nada por él, pues al verlo desvanecerse frente a ellos a consecuencia de un infarto, su primera reacción fue correr a su auxilio, ver qué le pasaba y buscar la manera de ayudarlo.



Así que al darse cuenta de que se trataba de un infarto lo subieron al carro para trasladarlo a la Clínica Magisterio para que lo atendieran.



El tiempo de traslado de su vivienda al nosocomio no es de más de 10 minutos, sin embargo, debido al tráfico se tardaron poco más de 15 minutos en llegar, solo para confirmar la tragedia de que don Arturo ya no contaba con signos vitales.



La tragedia provocó el llanto de la familia quienes con pena lamentaban la pérdida y exigían al personal médico que hiciera algo para reanimarlo.



Desafortunadamente nada pudieron hacer por él así que solo se dio aviso a elementos de la Fiscalía General del Estado para que acudieran a tomar conocimiento de estos hechos.