Horario de Verano 2026: ¿Qué municipios de Coahuila deben adelantar el reloj?

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El tiempo corre y la frontera no espera. En dos semanas, el estado de Coahuila y el resto de la franja norte del país entrarán en una fase de excepción horaria. Mientras el centro de México mantiene sus manecillas inmóviles, los municipios fronterizos tienen la orden de ejecutar el Horario de Verano 2026, una maniobra necesaria para no perder el paso frente a la dinámica comercial y administrativa de los Estados Unidos.

La orden es clara: el próximo domingo 8 de marzo entrará en vigor el nuevo horario. Para evitar contratiempos en las primeras horas de la jornada dominical, la recomendación técnica es que los ciudadanos realicen el movimiento en sus dispositivos analógicos y digitales el sábado 7 de marzo, justo antes de retirarse a descansar. El ajuste consiste en adelantar el reloj una hora.

Esta medida no es un capricho local, sino una estrategia de alineación con los Estados Unidos. Al sincronizar las manecillas, se garantiza que el flujo comercial, laboral y administrativo en los cruces internacionales no sufra desajustes que impacten la economía de la región.

ZONAS BAJO LA MEDIDA: EL MAPA DEL AJUSTE

No todo México participa en este movimiento. La obligatoriedad se concentra exclusivamente en los estados y municipios que integran la franja fronteriza, quedando distribuidos de la siguiente manera:

Coahuila: La vigilancia horaria se aplicará en Acuña, Piedras Negras, Nava, Guerrero, Hidalgo, Ocampo, Zaragoza y Jiménez.

Tamaulipas: Municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo y Río Bravo, entre otros, deberán ajustar sus relojes.

Chihuahua: El cambio impactará a Juárez, Ojinaga, Janos y Manuel Benavides, por mencionar algunos puntos clave.

Nuevo León: Las localidades de Anáhuac y Los Aldamas se suman a la medida.

Baja California: La totalidad de sus municipios aplicará el Horario de Verano.

RIESGOS Y CONFUSIONES

Históricamente, este cambio de horario actúa como un detonante de confusiones entre la población civil. El principal “enemigo” es el desfase que se genera con el interior de la República Mexicana.

Entre los reportes recurrentes de contratiempos destacan los desajustes en la programación televisiva, que deja de coincidir con los horarios habituales del centro del país. Asimismo, las autoridades advierten sobre posibles errores en la logística de viajes y vuelos, así como confusiones en la apertura de negocios y dependencias públicas. Olvidar el cambio de hora el sábado por la noche podría significar llegar tarde a compromisos críticos el domingo por la mañana.

VIGENCIA DEL PERIODO

De acuerdo con los lineamientos establecidos, el Horario de Verano 2026 permanecerá vigente durante gran parte del año. Iniciará este 8 de marzo y concluirá hasta el domingo 1 de noviembre, fecha en la que los relojes deberán volver a ajustarse para entrar al horario de invierno. Durante estos meses, la frontera norte será la única región del país con este horario diferenciado, manteniendo así el pulso sincronizado con la Unión Americana.