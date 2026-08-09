Hospitales de Coahuila ‘blindan’ a mujeres cuando sufren violencia intrafamiliar

Informó que, con el propósito de ofrecer una respuesta inmediata y coordinada frente a las agresiones físicas, sexuales y psicológicas, el sistema de salud de Coahuila mantiene activo un protocolo de notificación obligatoria y atención integral para proteger a las mujeres y menores de edad.

El subsecretario de Salud , Raúl Rodríguez Sánchez, indicó que cuenta con protocolos para detectar la violencia de género.

En entrevista, explicó que este esquema opera bajo una estrecha coordinación con la Fiscalía para Mujeres y Niños del Estado, liderada por la fiscal de las Mujeres, Katy Salinas.

El esfuerzo interinstitucional abarca a todos los centros y hospitales de la Secretaría de Salud estatal, así como a las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El subsecretario de Salud de la entidad detalló que el protocolo médico se activa ante cualquier sospecha de violencia familiar, física, sexual o psicológica. En estos casos, los médicos de urgencias y de todas las áreas de salud tienen la instrucción de realizar un reporte inmediato a las autoridades competentes.

Para agilizar el proceso, el personal de salud utiliza los canales establecidos por la Fiscalía y los servicios de emergencia del 911 para solicitar el auxilio inmediato y la oportuna intervención de los cuerpos de seguridad.

Además de curar las lesiones físicas provocadas por la agresión, el sistema de salud prioriza el cuidado de la salud mental de las afectadas, quienes con frecuencia ingresan en severos estados de crisis. Para enfrentar las urgencias psiquiátricas, todos los hospitales de Coahuila se encuentran conectados mediante tecnología de telementoría con el Centro de Salud Mental (Cesame).

Aseguró que, a través de este enlace directo, los médicos generales reciben apoyo en tiempo real de especialistas para estabilizar a la paciente y determinar si es necesario su traslado o referencia.

PROTECCIÓN FRENTE AL AGRESOR

Uno de los puntos más críticos de la atención médica es el manejo de situaciones de alto riesgo en las salas de urgencias, especialmente cuando se sospecha que el acompañante de la víctima es el propio agresor.

El subsecretario de Salud aclaró que el personal médico se enfoca estrictamente en salvaguardar el estado de salud del paciente, mientras que el personal de la Fiscalía y las corporaciones policiacas se encargan de resguardar el lugar, tomar la declaración de manera segura y aplicar las medidas de restricción necesarias de forma inmediata al activarse el reporte de auxilio.

En situaciones de reincidencia, cada evento es registrado minuciosamente y turnado de forma directa a la Fiscalía para que sea integrado como evidencia fundamental dentro del proceso penal y jurídico que llevan las personas señaladas por estas agresiones.