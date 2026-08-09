Familias de Coahuila podrían recibir la beca Rita Cetina hasta finales de agosto

Cabe recordar que, a nivel nacional, la entrega de tarjetas inició de manera gradual el 18 de mayo y concluyó el 31 de julio. En Coahuila, sin embargo, el operativo comenzó hasta el 25 de junio debido al proceso electoral y, aunque oficialmente terminó en la misma fecha que el resto del país, todavía continúa la entrega de tarjetas a personas rezagadas.

El proceso electoral 2026 para renovar el Congreso de Coahuila provocó un retraso en la entrega de las tarjetas de la beca Rita Cetina en la entidad, por lo que algunas familias recibirán el depósito del apoyo económico hasta la última semana de agosto.

El desfase de más de un mes en el arranque del programa también impactó el calendario de dispersión del recurso para las familias beneficiarias en Coahuila. En los últimos días, usuarios han manifestado a través de redes sociales que, aunque el calendario oficial establece una fecha específica para el depósito, el apoyo aún no se ha visto reflejado en sus tarjetas.

Ante ello, Carlos Rodiles, coordinador estatal de Becas para el Bienestar en Coahuila, informó a VANGUARDIA que, derivado de esta situación, habrá familias que verán reflejado el recurso en sus tarjetas hasta la última semana de agosto, pocos días antes del inicio del próximo ciclo escolar, principalmente aquellas que recogieron su tarjeta después del 15 de julio.

Ante ello, pidió a las familias tener paciencia y confianza en que la beca se les depositará antes del cierre de este mes.

En Coahuila fueron entregadas más de 119 mil tarjetas de la beca Rita Cetina, cuyos beneficiarios podrían registrar este desfase en la recepción del recurso como consecuencia del calendario ajustado por el proceso electoral.