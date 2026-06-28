Identifican a otro minero rescatado de Pasta de Conchos, tras dos décadas de espera

La autoridad informó que la identificación fue confirmada el pasado 26 de junio y notificada de manera oficial a sus familiares, quienes, después de más de 20 años de incertidumbre, podrán darle sepultura conforme a sus creencias.

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El Mando Unificado de Pasta de Conchos confirmó la identificación de los restos de Tomás Patlán Martínez, uno de los trabajadores que permanecía desaparecido desde la explosión registrada en febrero de 2006, en una noticia que representa un nuevo paso en el largo proceso de recuperación de las víctimas de la tragedia minera de Coahuila .

Con este resultado, asciende a 26 el número de mineros plenamente identificados, mientras que 25 de ellos ya han sido entregados de manera digna a sus familias, como parte de las labores que continúan desarrollándose en el complejo minero.

DOS DÉCADAS DE ESPERA

Tomás Patlán Martínez tenía 32 años cuando ocurrió la explosión que marcó uno de los episodios más dolorosos de la minería mexicana. Era supervisor en Pasta de Conchos y llevaba apenas seis meses laborando en la empresa cuando ocurrió el accidente.

Estaba casado con Hilda de Anda y era padre de dos hijos. De acuerdo con la información oficial, sus restos fueron localizados este año en la Lumbrera 1 del complejo minero, lo que permitió realizar el proceso científico de identificación y notificar el resultado a sus seres queridos.

Su recuperación representa el fin de una espera de más de dos décadas para su familia, que finalmente podrá despedirse de él.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN

El Mando Unificado reiteró que las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los mineros continúan de manera permanente y que seguirá informando conforme existan nuevos avances en el proceso.

Las autoridades señalaron que cada identificación constituye un paso más para brindar certeza a las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos y mantener el compromiso de concluir los trabajos iniciados para recuperar a todas las víctimas de la tragedia.

A más de 20 años de la explosión en Pasta de Conchos, cada hallazgo mantiene viva la esperanza de quienes han esperado durante décadas la posibilidad de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de sus vidas.