Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’

La Red Nacional Cristiana Evangélica, en representación de las iglesias evangélicas en el estado de Coahuila, emitió un comunicado dirigido a la sociedad en general en el que expresó su postura ante conductas que, señalan, están siendo adoptadas por jóvenes y adultos en torno a ideologías emergentes relacionadas con la identidad humana. En el documento, firmado por Jaime Alejandro Reynoso Rodríguez, se menciona la preocupación por tendencias -entre ellas el fenómeno conocido como therian- que consideran influenciados por el uso intensivo de la tecnología y las redes sociales, espacios donde —afirman— estas ideas son difundidas sin orientación adecuada, impactando la formación de valores y la percepción de la identidad, especialmente entre las nuevas generaciones. TE PUEDE INTERESAR: Fenómeno ‘Therian’ llega a Coahuila; jóvenes se organizan en Torreón El posicionamiento señala que, desde su perspectiva, parte de estas problemáticas tiene relación con el distanciamiento de principios religiosos y valores espirituales. En ese sentido, el comunicado hace referencia a pasajes bíblicos para sustentar su visión sobre la identidad humana y sus implicaciones en la conducta y el entendimiento de las personas.

“Nuestra convicción es que el ser humano se mantenga y recupere la identidad original con la que fue creado, como un ser de parte de Dios que tiene autoridad, gobierno, dominio, inteligencia y soberanía sobre todas las cosas creadas, en un nivel superior a la naturaleza para gobernarlas, es por ello que debe ser atendido desde la verdad de la Palabra de Dios”, señalan en el comunicado. Asimismo, el documento expone que estas reflexiones buscan invitar a la atención de lo que consideran una raíz espiritual en determinadas conductas, señalando que su intención no es establecer comparaciones, sino ofrecer una interpretación desde su marco de fe. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué significa ser Therian y qué mitos rodean esta identidad? “Como iglesia evangélica, reiteramos nuestra disposición de acompañar a las familias, a los jóvenes y a los adultos, ofreciendo orientación espiritual, guía pastoral y el mensaje transformador del Evangelio de Jesucristo”, señalan.