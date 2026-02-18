¿Qué significa ser Therian y qué mitos rodean esta identidad?
Comunidad Therian aclara conceptos, desmonta mitos y responde a la desinformación viral.
En los últimos meses, la comunidad Therian ha ganado visibilidad en redes sociales y medios de comunicación. Videos de personas usando máscaras de animales o caminando en cuatro patas han provocado curiosidad, burlas y desinformación. Sin embargo, quienes forman parte de esta comunidad insisten en que ser Therian es mucho más que una estética o una moda viral: se trata de una experiencia profunda de identidad y autoconocimiento.
El término Therian proviene de la palabra “teriantropía”, que describe la sensación de identificarse, en parte, con un animal no humano a nivel psicológico o espiritual, aunque no físico. Integrantes de esta comunidad explican que no creen haberse transformado en animales ni niegan su condición humana. Más bien, describen una conexión interna que forma parte de su identidad.
Verónica Rose, quien se ha considerado Therian durante más de 18 años, explica que antiguamente algunos miembros eran conocidos como “Furry Feral”. Con el tiempo, las comunidades se diferenciaron. El fandom furry, surgido en la década de 1980, se enfoca en personajes antropomórficos y en la creación de “fursonas”, identidades animales ficticias para roleo o expresión artística. En cambio, los Therians no solo interpretan un personaje: muchos describen una conexión interna persistente con un animal específico.
Es importante distinguir también a las personas transespecie, quienes pueden identificarse de manera más literal con otra especie. En el caso de los Therians, la mayoría reconoce plenamente su cuerpo humano, pero reporta experiencias como “miembros fantasma”, sensaciones de orejas, colas o garras que no están físicamente presentes.
Un estudio de la Universidad de Northampton publicado en 2014 analizó esta identidad desde una perspectiva psicológica. Los investigadores propusieron que la teriantropía no debe entenderse automáticamente como un trastorno mental. A diferencia de la licantropía clínica (un cuadro psiquiátrico en el que la persona cree transformarse físicamente en un animal), los Therians mantienen conciencia de su realidad corporal.
Los participantes del estudio describieron momentos llamados “cambios mentales”, en los que se sienten más instintivos o conectados con rasgos atribuidos a su animal identificado. Sin embargo, también subrayaron que conservan control y funcionalidad en su vida cotidiana. La investigación sugiere que, para muchos, esta identidad es estable y forma parte de su desarrollo personal.
Uno de los puntos más polémicos gira en torno a los mitos. Verónica Rose señala que el más dañino es la asociación con la zoofilia, algo que rechazan tajantemente. Afirma que la mayoría de los Therians se consideran amantes y protectores de los animales, y que la relación es de respeto, no de explotación.
Otro mito frecuente es que los Therians “no se creen humanos” o que desean recibir atención veterinaria en lugar de médica. Integrantes de la comunidad explican que estas ideas surgen de bromas internas o de la exageración mediática, pero no reflejan creencias reales.
También se ha difundido la idea de que son agresivos o que “muerden a la gente por creerse animales”. Los testimonios indican que estos comportamientos no forman parte de la identidad Therian en sí, sino que pueden corresponder a casos aislados que se generalizan injustamente.
Más allá de la polémica, muchos Therians viven su identidad en privado por miedo al rechazo o al acoso. Algunos comparan su experiencia con el concepto de “disforia de especie”, una sensación de incongruencia entre la identidad interna y el cuerpo físico, aunque esta analogía no implica necesariamente una transición física.
Especialistas señalan que los problemas emocionales asociados a esta comunidad suelen estar vinculados más al estigma social que a la identidad en sí. El temor a ser etiquetados como “raros” o enfermos mentales puede generar aislamiento o ansiedad.
En un contexto donde la diversidad de identidades es cada vez más visible, comprender qué significa ser Therian implica ir más allá de la imagen superficial de máscaras y posturas animales. Para quienes se identifican así, se trata de una vivencia interna compleja que combina elementos psicológicos, simbólicos y, en algunos casos, espirituales.
La conversación pública apenas comienza. Entre mitos y verdades, lo cierto es que detrás de cada etiqueta hay personas que buscan comprenderse a sí mismas y vivir sin prejuicios.