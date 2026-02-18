¿Qué significa ser Therian y qué mitos rodean esta identidad?

En los últimos meses, la comunidad Therian ha ganado visibilidad en redes sociales y medios de comunicación. Videos de personas usando máscaras de animales o caminando en cuatro patas han provocado curiosidad, burlas y desinformación. Sin embargo, quienes forman parte de esta comunidad insisten en que ser Therian es mucho más que una estética o una moda viral: se trata de una experiencia profunda de identidad y autoconocimiento. TE PUEDE INTERESAR: Therians en México: ¿expresión de identidad o tendencia digital? El término Therian proviene de la palabra “teriantropía”, que describe la sensación de identificarse, en parte, con un animal no humano a nivel psicológico o espiritual, aunque no físico. Integrantes de esta comunidad explican que no creen haberse transformado en animales ni niegan su condición humana. Más bien, describen una conexión interna que forma parte de su identidad.

Verónica Rose, quien se ha considerado Therian durante más de 18 años, explica que antiguamente algunos miembros eran conocidos como “Furry Feral”. Con el tiempo, las comunidades se diferenciaron. El fandom furry, surgido en la década de 1980, se enfoca en personajes antropomórficos y en la creación de “fursonas”, identidades animales ficticias para roleo o expresión artística. En cambio, los Therians no solo interpretan un personaje: muchos describen una conexión interna persistente con un animal específico. Es importante distinguir también a las personas transespecie, quienes pueden identificarse de manera más literal con otra especie. En el caso de los Therians, la mayoría reconoce plenamente su cuerpo humano, pero reporta experiencias como “miembros fantasma”, sensaciones de orejas, colas o garras que no están físicamente presentes. Un estudio de la Universidad de Northampton publicado en 2014 analizó esta identidad desde una perspectiva psicológica. Los investigadores propusieron que la teriantropía no debe entenderse automáticamente como un trastorno mental. A diferencia de la licantropía clínica (un cuadro psiquiátrico en el que la persona cree transformarse físicamente en un animal), los Therians mantienen conciencia de su realidad corporal. Los participantes del estudio describieron momentos llamados “cambios mentales”, en los que se sienten más instintivos o conectados con rasgos atribuidos a su animal identificado. Sin embargo, también subrayaron que conservan control y funcionalidad en su vida cotidiana. La investigación sugiere que, para muchos, esta identidad es estable y forma parte de su desarrollo personal. Uno de los puntos más polémicos gira en torno a los mitos. Verónica Rose señala que el más dañino es la asociación con la zoofilia, algo que rechazan tajantemente. Afirma que la mayoría de los Therians se consideran amantes y protectores de los animales, y que la relación es de respeto, no de explotación.