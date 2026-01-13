Implementa Guardia Nacional Plan DN-III-E por nevadas en Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León

En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México 2024-2030, la Guardia Nacional implementó el Plan DN-III-E en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León, con el objetivo de brindar seguridad y prevenir accidentes en las carreteras afectadas por nevadas y bajas temperaturas.

De manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, los elementos de esta corporación mantienen vigilancia permanente y control de tránsito en las principales vías de comunicación, ante las condiciones climatológicas registradas en las últimas horas.

Para salvaguardar la integridad de los usuarios, la Guardia Nacional realiza cierres intermitentes en los tramos carreteros donde se presenta congelamiento de la carpeta asfáltica y acumulación de nieve. Asimismo, se llevan a cabo labores de retiro de nieve para facilitar la movilidad y reducir riesgos.