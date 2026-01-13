Implementa Guardia Nacional Plan DN-III-E por nevadas en Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León
El objetivo es brindar seguridad y prevenir accidentes por nevadas y bajas temperaturas
En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México 2024-2030, la Guardia Nacional implementó el Plan DN-III-E en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León, con el objetivo de brindar seguridad y prevenir accidentes en las carreteras afectadas por nevadas y bajas temperaturas.
De manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, los elementos de esta corporación mantienen vigilancia permanente y control de tránsito en las principales vías de comunicación, ante las condiciones climatológicas registradas en las últimas horas.
Para salvaguardar la integridad de los usuarios, la Guardia Nacional realiza cierres intermitentes en los tramos carreteros donde se presenta congelamiento de la carpeta asfáltica y acumulación de nieve. Asimismo, se llevan a cabo labores de retiro de nieve para facilitar la movilidad y reducir riesgos.
Los efectivos se mantienen atentos para brindar apoyo a los viajeros que lo requieran, ya que la caída de nieve incrementa el riesgo de accidentes por el posible deslizamiento de los vehículos.
Además, se instalaron módulos en distintos puntos de las entidades afectadas para distribuir bebidas calientes a conductores y pasajeros que circulan por las zonas con bajas temperaturas.
Con estas acciones, la Guardia Nacional refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y salvaguardar la vida de la población ante contingencias derivadas de fenómenos climatológicos.