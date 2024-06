Implementa IMSS biomarcadores en tumores para mejorar diagnósticos y tratamiento

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha comenzado a implementar biomarcadores en tumores sólidos, para mejorar los diagnósticos, pronósticos y la selección del tratamiento más adecuado para cada paciente pediátrico oncológico, informó el coordinador de Atención Oncológica de la institución, doctor Enrique López Aguilar.

Durante la sesión 146 del grupo de trabajo para la atención de niñas, niños y adolescentes bajo tratamiento oncológico en el instituto, el oncólogo pediátrico señaló que la aplicación de biomarcadores permite al equipo médico tratante tomar decisiones personalizadas en cada paciente atendido y avanzar hacia la medicina de precisión basada en terapias dirigidas.

En reunión virtual, explicó que los avances científicos han permitido el estudio de las neoplasias a fin de facilitar el abordaje diagnóstico-terapéutico de pacientes con diversos tipos de tumores, como los del sistema nervioso central, para dar un tratamiento muy especializado y preciso.

“Anteriormente, por ejemplo, a ciertos síntomas dábamos una quimioterapia en particular; ahora no, ahora tenemos que ver su astrocitoma en sistemas de alto grado, de bajo grado, si tiene un gen que se llama IDH mutado o no, varias situaciones que hacen dar tratamiento especializado, porque el tumor es muy diferente entre pacientes”, dijo.

Mencionó que en el caso de los gliomas, que es un tipo de tumor en el cerebro y la médula espinal, antes se consideraban que eran de bajo grado, es decir, que eran benignos. Ahora se ha visto que en realidad son de alto grado y tienen un crecimiento muy especializado y particular.

“¿Qué hemos logrado con eso?, que esos pacientes ya no recaigan. Entonces es la importancia de tener muy bien estudiados a estos tumores”.

DETECTAR BIEN PARA TRATAR MEJOR

Subrayó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los tumores cerebrales y los marcadores que se pueden usar en cada uno de ellos para definir exactamente el tratamiento a utilizar.

“Tenemos interés que se conozca esto, sobre todo de las madres, padres y tutores de los pacientes oncológicos, para que tengan menos incertidumbre y sepan cuando hablamos de receptores, terapias dirigidas, sobre algunos fármacos particulares, entre otros temas al respecto”.

El doctor López Aguilar explicó que el sistema inmune es el mecanismo de defensa del cuerpo, el cual protege frente a virus que causan tumores, elimina microorganismos, identifica y elimina células tumorales que expresan antígenos de protuberancias.

El coordinador de Atención Oncológica del IMSS indicó que el futuro de la medicina de precisión incluye a los biomarcadores, porque permiten identificar receptores en los que los médicos tratantes pueden usar terapias dirigidas, tal como es el caso en neuroblastoma, meduloblastoma, tumores cerebrales y TKR.

A su vez, el jefe de la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud, Isaac Mejía Montes de Oca, informó que en las últimas dos semanas se incorporaron 146 derechohabientes a la plataforma de registro de tratamientos oncológicos.

Con esto se suman 16 mil 102 pacientes, de los cuales el 35 por ciento son pediátricos y 65 por ciento adultos, mismos que son atendidos en 73 hospitales, 15 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 58 de Segundo Nivel.

Durante la sesión 146, se acordó dar seguimiento al tema de abastecimiento de medicamentos y de las reuniones sobre el proceso de sedación que se tendrán en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.