Impugna Aguirre exclusión de elección en la Narro; lleva caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos

El exrector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Luis Alberto Aguirre Uribe, quien ocupó el cargo de 2002 a 2008, impugnó su exclusión del proceso para elegir al rector del periodo 2026-2030 y turnó el caso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su delegación en Coahuila. Aguirre señaló que también presentó una denuncia contra integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión de Honor y Justicia de la institución, al considerar que su decisión de impedirle participar como aspirante vulnera disposiciones de la Constitución mexicana.

El exrector explicó que presentó su solicitud para participar en el proceso, pero el Consejo Directivo determinó que no podía hacerlo bajo el argumento de que se trataría de una reelección. Aguirre sostiene que entregó documentación por escrito con la que, desde su perspectiva, acredita que sí puede participar. Uno de los argumentos planteados por Aguirre está relacionado con el marco jurídico bajo el cual fue elegido como rector. Señaló que su elección ocurrió bajo una Ley Orgánica de 1989, mientras que en 2006 la universidad adquirió el carácter de organismo federal y entró en vigor una nueva legislación.

El exrector también señaló que existe un informe del Consejo Directivo correspondiente a 2010 en el que, según afirmó, se establece que tenía derecho a participar. Por ello, cuestionó que actualmente el mismo órgano determine que no puede hacerlo. “Quiero que mi derecho sea restituido”, afirmó Aguirre mediante un video difundido la mañana de este jueves, quien también señaló que no busca detener el proceso electoral, aunque considera que existen elementos que deben ser revisados. Como parte de sus acciones, Aguirre indicó que busca que los actuales integrantes del Consejo Directivo sean destituidos en caso de que la Comisión de Derechos Humanos determine que se vulneraron sus derechos. Entre los aspirantes se encuentra también Eladio Heriberto Cornejo Oviedo, quien también fue rector de la UAAAN hasta 2014, aunque hasta el momento, no se ha informado si su participación en el proceso habría sido cuestionada por las mismas razones señaladas en el caso de Aguirre. La elección para definir al próximo rector de la UAAAN está prevista para el 27 de octubre de 2026, mientras que la toma de protesta está contemplada para el 11 de noviembre.

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