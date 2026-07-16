Impulsa Coahuila el mejoramiento genético del hato ganadero con inversión de 17 millones de pesos

Durante un evento realizado en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de San Buenaventura, el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que esta entrega corresponde a la tercera de nueve programadas para este año y que, en esta ocasión, se distribuyeron 90 sementales a productores de la región.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con una inversión de 17 millones de pesos, el Gobierno de Coahuila continúa fortaleciendo la actividad ganadera mediante el programa Mejoramiento Genético 2026, a través del cual se ofertan cerca de 700 toros sementales en las distintas regiones de la entidad para mejorar la calidad genética de los hatos ganaderos.

Además, se entregaron apoyos a productores agropecuarios de la Región Centro, entre ellos remolques, bombas, prensas y otros implementos como parte del programa de Concurrencia.

Montemayor Garza destacó que el respaldo al campo coahuilense es una de las prioridades del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien mantiene el compromiso de otorgar un apoyo de 20 mil pesos por cada toro adquirido, con el propósito de que los ganaderos puedan incorporar ejemplares de alta calidad genética a sus unidades de producción.

El funcionario señaló que este programa se complementa con otras acciones estatales, como la entrega de semilla, apoyos para sanidades pecuarias y suplementos alimenticios, con el objetivo de fortalecer la productividad del sector.

“Venimos trabajando con unidad, con compromiso; no hay grillas ni politiquería. Todo lo hacemos con respeto, dentro del marco institucional y con una sola línea: trabajar por los ganaderos de Coahuila”, expresó.

Asimismo, anunció que la Secretaría de Desarrollo Rural equipó una traila que recorrerá las diferentes regiones del estado en coordinación con el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), para facilitar a los productores la realización de trámites relacionados con las Unidades de Producción Pecuaria (UPP), fierros de herrar y otros requisitos, reduciendo tiempos y costos.

Montemayor Garza destacó también que Coahuila fue reconocido por el Gobierno Federal por las acciones implementadas para combatir el gusano barrenador, estrategia que se desarrolla de manera coordinada entre autoridades y productores.

Añadió que las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado permiten a los ganaderos trasladar su ganado con mayor tranquilidad y seguridad a cualquier hora del día.

Por su parte, el subsecretario de Ganadería e Infraestructura Rural, Isaías Montemayor Ortiz, explicó que el programa de Mejoramiento Genético se ha consolidado como uno de los de mayor aceptación entre los productores, ya que promueve la adquisición de sementales de alta calidad genética para incrementar la productividad del hato.

Precisó que los animales disponibles pertenecen a razas como Beefmaster, Angus Negro, Angus Rojo, Charolais y Hereford, cuentan con certificado de pureza y tratamiento preventivo contra el gusano barrenador, lo que favorece una mayor producción de carne, mejor desarrollo al nacimiento y destete, mayor resistencia a enfermedades y una mejor eficiencia reproductiva.

En representación de los productores, la presidenta de la Asociación Ganadera Local de San Buenaventura, Gladys Ayala, agradeció el respaldo permanente del Gobierno del Estado al señalar que la incorporación de sementales de alta genética permitirá producir becerros de mayor calidad y fortalecer la actividad ganadera en la región.