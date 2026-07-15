Reportan primer caso de gusano barrenador en Chihuahua; temen avanza hacia el norte

El hallazgo encendió las alertas entre las dependencias encargadas de la sanidad pecuaria, debido a que Chihuahua es uno de los estados con mayor importancia en la producción ganadera del país. La detección representa un desafío para mantener el estatus sanitario de la entidad y evitar que la infestación continúe su avance hacia la frontera norte.

La presencia del gusano barrenador del ganado llegó oficialmente a Chihuahua . Autoridades estatales confirmaron este martes el primer caso positivo de la plaga en un becerro de apenas ocho días de nacido, localizado en un ejido situado al suroeste de Hidalgo del Parral , cerca de los límites con Durango.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), las larvas fueron encontradas en la herida del ombligo del becerro y posteriormente analizadas por especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), cuyo laboratorio confirmó el diagnóstico positivo.

AUTORIDADES ACTIVAN OPERATIVO PARA CONTENER EL BROTE

Tras la confirmación del caso, comenzó una campaña intensiva de vigilancia y control en la zona. El operativo reúne a personal del Gobierno de Chihuahua, Senasica, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y la Unión Ganadera.

Las brigadas sanitarias realizarán la desinfección del sitio donde fue localizado el animal, aplicarán tratamientos preventivos al resto del hato y revisarán el ganado ubicado dentro de un radio de hasta 20 kilómetros. El propósito es impedir que la mosca responsable de transmitir el gusano barrenador deposite nuevos huevos en heridas abiertas de otros animales.

El jefe del Departamento de Ganadería, Juan Carlos Flores Márquez, precisó que el ganado no será sacrificado ni se establecerá una cuarentena para el hato afectado. Sin embargo, sí se fortalecerán los controles de movilización y la vigilancia epidemiológica. Además, pidió a los productores revisar constantemente a sus animales y reportar cualquier lesión sospechosa con presencia de larvas.

BUSCAN ELIMINAR EL CASO EN SOLO 15 DÍAS

La Secretaría de Desarrollo Rural fijó una meta ambiciosa: eliminar este único caso confirmado en un plazo de 15 días para impedir que la plaga se establezca en territorio chihuahuense.

El titular de la dependencia, Mauro Parada Muñoz, explicó que el caso fue detectado inicialmente como sospechoso durante el fin de semana y que la rápida notificación del productor permitió activar de inmediato los protocolos de emergencia. “La meta es que durante los próximos 15 días nos apliquemos estrictamente para que este sea un caso aislado y podamos volver a liberar al estado de Chihuahua de esta condición”, declaró.

El funcionario insistió en que la detección temprana representa la herramienta más eficaz para contener la enfermedad antes de que alcance otras regiones ganaderas, donde las pérdidas económicas podrían ser considerables.

CHIHUAHUA REFUERZA SU ESTRATEGIA SANITARIA

Las autoridades estatales informaron que las acciones preventivas comenzaron desde que surgieron los primeros brotes en el sur del país. Según la SDR, por instrucción de la gobernadora Maru Campos, se reforzaron los mecanismos de inspección tomando como referencia estrategias aplicadas por autoridades sanitarias de Texas y otras entidades fronterizas.

El gobierno estatal también solicitará al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-APHIS) integrar a Chihuahua en programas especiales de liberación de mosca estéril, una técnica ampliamente utilizada para reducir la reproducción del insecto y contener su expansión.

Mientras tanto, continuará el monitoreo permanente mediante trampas especializadas y la supervisión del traslado de animales en carreteras y puntos de inspección. Las autoridades mantienen la expectativa de que este permanezca como un caso aislado y que el estado conserve la confianza de los mercados nacionales e internacionales en la calidad sanitaria de su ganado.