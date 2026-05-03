Impulsa Poder Judicial de Coahuila protección a las infancias

El funcionario hizo un llamado a los padres de familia para evitar que los menores se conviertan en rehenes de conflictos legales tras una separación. “Lo que nosotros esperamos es que no tomen de rehenes a los hijos, que los conflictos los puedan dirimir sin necesidad del Poder Judicial”, exhortó.

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, enfatizó que las infancias representan la prioridad máxima para la institución en el estado. “Son las personas que más tenemos que cuidar a través de los protocolos y del cuidado de sus derechos: el derecho a la educación, a la salud y a una vida digna”, puntualizó.

Asimismo, Mery Ayup se pronunció a favor de una iniciativa del Congreso local para acelerar la inscripción de los deudores alimentarios en el padrón estatal. “Los niños no tienen por qué esperar a que se le antoje a un padre o una madre dar los alimentos”, sentenció.

Explicó que la nueva legislación busca que el registro sea inmediato. “Se busca que el juez familiar, si se comprueba que está incumpliendo, lo mande al Registro de Deudores Alimentarios de inmediato, sin necesidad de una denuncia para que pueda ejercerse el cumplimiento”, detalló.

Finalmente, el magistrado presidente recordó que el padrón de agresores y deudores en Coahuila suma ya mil 670 personas inscritas desde su creación. “Es muy importante que quede claro para la sociedad quiénes son. Están en ese listado y no tenemos por qué ocultarlo”, concluyó.