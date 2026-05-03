Impulsa Poder Judicial de Coahuila protección a las infancias

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    Impulsa Poder Judicial de Coahuila protección a las infancias
    Miguel Mery Ayup sostuvo que la protección de niñas y niños debe colocarse por encima de cualquier conflicto legal entre adultos.

Miguel Mery Ayup advirtió que las infancias deben quedar fuera de los pleitos familiares y respaldó endurecer la inscripción inmediata de padres incumplidos en el Registro de Deudores Alimentarios de Coahuila

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, enfatizó que las infancias representan la prioridad máxima para la institución en el estado. “Son las personas que más tenemos que cuidar a través de los protocolos y del cuidado de sus derechos: el derecho a la educación, a la salud y a una vida digna”, puntualizó.

El funcionario hizo un llamado a los padres de familia para evitar que los menores se conviertan en rehenes de conflictos legales tras una separación. “Lo que nosotros esperamos es que no tomen de rehenes a los hijos, que los conflictos los puedan dirimir sin necesidad del Poder Judicial”, exhortó.

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Asimismo, Mery Ayup se pronunció a favor de una iniciativa del Congreso local para acelerar la inscripción de los deudores alimentarios en el padrón estatal. “Los niños no tienen por qué esperar a que se le antoje a un padre o una madre dar los alimentos”, sentenció.

Explicó que la nueva legislación busca que el registro sea inmediato. “Se busca que el juez familiar, si se comprueba que está incumpliendo, lo mande al Registro de Deudores Alimentarios de inmediato, sin necesidad de una denuncia para que pueda ejercerse el cumplimiento”, detalló.

Finalmente, el magistrado presidente recordó que el padrón de agresores y deudores en Coahuila suma ya mil 670 personas inscritas desde su creación. “Es muy importante que quede claro para la sociedad quiénes son. Están en ese listado y no tenemos por qué ocultarlo”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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