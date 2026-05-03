El agua, problema del medio ambiente que más preocupa a niños de Coahuila

Esto fue manifestado así en la última Consulta Infantil y Juvenil que realizó el Instituto Nacional Electoral, donde participaron 257 mil 93 niños coahuilenses de entre 3 y 17 años, con opiniones recabadas hasta el corte de 2024.

Aun cuando el abanico de información en redes sociales es abismal, para los niños y adolescentes de Coahuila el problema que más preocupa en el panorama del medio ambiente es el del agua.

De acuerdo con los datos registrados como resultado en la consulta, bajo la pregunta “¿Cómo debemos cuidar la naturaleza?”, que se realizó al grupo etario de 3 a 5 años, en el 72.7 por ciento de los casos los niños respondieron como principal método el cuidado del agua.

Esta pregunta se transforma en el grupo etario de 6 a 9 años bajo el esquema “¿Qué sugieres para cuidar el medio ambiente?”, donde un 72.9 por ciento de los menores también manifestó que es importante cuidar el agua, siendo la principal propuesta de cuidado del medio ambiente.

En el grupo etario de 10 a 13 años existen dos problemáticas que son las urgentes a atender bajo el mismo cuestionamiento “¿Qué propones para cuidar el medio ambiente?”, pues si bien un 67.8 por ciento respondió que la principal opción es cuidar el agua potable, los ríos, lagos y mares, un porcentaje exactamente igual respondió que, por otro lado, está la separación de residuos, reutilizar y reciclar.

En el siguiente grupo etario de 14 a 17 años, la problemática se observa en dos cuestionamientos, siendo el primero “¿Cuáles efectos del cambio climático te preocupan más?”, en el cual un 61.2 por ciento respondió que el calentamiento global, mientras que en segundo término un 61 por ciento agregó que las sequías y la escasez de agua.

En el cuestionamiento también de soluciones, este mismo grupo respondió bajo la pregunta “¿Qué propones para mejorar el medio ambiente?”, en un 68.6 por ciento que lo mejor es separar los residuos, reutilizar y reciclar como principal propuesta, pero de inmediato, con un 68.3 por ciento, que lo más importante para cuidar el medio ambiente es el cuidado del agua potable, los ríos, lagos y mares.