Impulsa UAdeC formación tecnológica en La Laguna con oferta estratégica para 2026
La Escuela de Sistemas de la Unidad Laguna mantiene abierta su convocatoria extemporánea hasta el 15 de febrero de 2026
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela de Sistemas de la Unidad Laguna (UL), convoca a las y los jóvenes interesados en la innovación digital y el desarrollo tecnológico a integrarse a su comunidad estudiantil en el semestre que iniciará en agosto de 2026.
Con una oferta académica alineada a las demandas actuales del mercado laboral y a los procesos de transformación digital que atraviesan los sectores productivos, la unidad académica pone a disposición tres programas educativos: la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos, la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Ingeniería Industrial y de Sistemas.
FRMACIÓN ESTRATÉGICA EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES
La Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos está diseñada para formar profesionales capaces de diseñar, implementar y administrar software, bases de datos y redes, con una visión estratégica orientada a la optimización de procesos organizacionales. El plan de estudios integra herramientas tecnológicas avanzadas que permiten mejorar la eficiencia operativa en empresas e instituciones.
Por su parte, la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones se enfoca en la integración de sistemas de hardware y software, la seguridad informática y la gestión de infraestructura tecnológica. Sus egresados desarrollan competencias para liderar proyectos de transformación digital en entornos industriales y comerciales, garantizando la protección y disponibilidad de la información.
En tanto, la Ingeniería Industrial y de Sistemas brinda conocimientos especializados en planeación, control y mejora de procesos productivos de bienes y servicios. Esta carrera prepara a profesionistas capaces de diseñar métodos de trabajo que incrementen la eficiencia, productividad y competitividad de las organizaciones.
CONVOCATORIA ABIERTA Y ASESORÍA PERSONALIZADA
La UAdeC mantiene vigente su convocatoria extemporánea, por lo que las y los aspirantes interesados aún pueden realizar su registro para obtener la ficha del examen de admisión. El trámite estará disponible hasta el 15 de febrero de 2026 a través del sitio oficial: https://www.uadec.mx/admisiones/.
Para recibir asesoría personalizada y conocer mayores detalles sobre planes de estudio, perfil de ingreso y campo laboral, las personas interesadas pueden acudir de lunes a viernes a las instalaciones de la Escuela de Sistemas, ubicadas en Ciudad Universitaria Campus Torreón, comunicarse al teléfono (871) 712 48 73 o consultar la página oficial en Facebook: Escuela de Sistemas UL.
Con esta oferta académica, la Universidad Autónoma de Coahuila reafirma su compromiso con la formación de capital humano especializado en áreas estratégicas para el desarrollo regional y nacional, fortaleciendo la vinculación entre educación superior, innovación y sector productivo.
