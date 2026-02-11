Impulsa UAdeC formación tecnológica en La Laguna con oferta estratégica para 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela de Sistemas de la Unidad Laguna (UL), convoca a las y los jóvenes interesados en la innovación digital y el desarrollo tecnológico a integrarse a su comunidad estudiantil en el semestre que iniciará en agosto de 2026.

Con una oferta académica alineada a las demandas actuales del mercado laboral y a los procesos de transformación digital que atraviesan los sectores productivos, la unidad académica pone a disposición tres programas educativos: la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos, la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Ingeniería Industrial y de Sistemas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila descarta uso obligatorio de cubrebocas en escuelas pese a brote de sarampión

FRMACIÓN ESTRATÉGICA EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

La Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos está diseñada para formar profesionales capaces de diseñar, implementar y administrar software, bases de datos y redes, con una visión estratégica orientada a la optimización de procesos organizacionales. El plan de estudios integra herramientas tecnológicas avanzadas que permiten mejorar la eficiencia operativa en empresas e instituciones.

Por su parte, la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones se enfoca en la integración de sistemas de hardware y software, la seguridad informática y la gestión de infraestructura tecnológica. Sus egresados desarrollan competencias para liderar proyectos de transformación digital en entornos industriales y comerciales, garantizando la protección y disponibilidad de la información.

En tanto, la Ingeniería Industrial y de Sistemas brinda conocimientos especializados en planeación, control y mejora de procesos productivos de bienes y servicios. Esta carrera prepara a profesionistas capaces de diseñar métodos de trabajo que incrementen la eficiencia, productividad y competitividad de las organizaciones.

CONVOCATORIA ABIERTA Y ASESORÍA PERSONALIZADA

La UAdeC mantiene vigente su convocatoria extemporánea, por lo que las y los aspirantes interesados aún pueden realizar su registro para obtener la ficha del examen de admisión. El trámite estará disponible hasta el 15 de febrero de 2026 a través del sitio oficial: https://www.uadec.mx/admisiones/.

Para recibir asesoría personalizada y conocer mayores detalles sobre planes de estudio, perfil de ingreso y campo laboral, las personas interesadas pueden acudir de lunes a viernes a las instalaciones de la Escuela de Sistemas, ubicadas en Ciudad Universitaria Campus Torreón, comunicarse al teléfono (871) 712 48 73 o consultar la página oficial en Facebook: Escuela de Sistemas UL.

Con esta oferta académica, la Universidad Autónoma de Coahuila reafirma su compromiso con la formación de capital humano especializado en áreas estratégicas para el desarrollo regional y nacional, fortaleciendo la vinculación entre educación superior, innovación y sector productivo.