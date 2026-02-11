Coahuila descarta uso obligatorio de cubrebocas en escuelas pese a brote de sarampión

Coahuila
/ 11 febrero 2026
    Coahuila descarta uso obligatorio de cubrebocas en escuelas pese a brote de sarampión
    Las escuelas de Coahuila no impondrán el uso obligatorio de cubrebocas, pese al aumento de casos de sarampión en el país. FOTO: UNSPLASH
Elena Vega
Elena Vega

El secretario de Educación de Coahuila, Emmanuel Garza Fishburn, confirmó que las escuelas del estado no impondrán el uso obligatorio de cubrebocas, aunque se fortalecerán protocolos preventivos y campañas de vacunación

Coahuila ha decidido no implementar de manera obligatoria el uso de cubrebocas en escuelas ante los casos de sarampión en el país, informó el secretario de Educación del estado, Emmanuel Garza Fishburn.

El funcionario destacó que la medida no significa falta de prevención, sino que la Secretaría de Educación en Coahuila trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud para reforzar protocolos sanitarios y campañas de vacunación dentro de la comunidad escolar.

La decisión se da en medio de un panorama nacional complicado: entre 2025 y 2026, México ha registrado 9,074 casos de sarampión, lo que sitúa al país como el de mayor incidencia de la enfermedad en América. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2025 se reportaron 6,428 casos, aproximadamente la mitad de los 14,891 contabilizados en todo el continente.

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, precisó que el incremento de contagios se ha intensificado por la movilidad durante las fiestas navideñas. Hasta el momento, el sarampión ha causado 29 muertes, la más reciente registrada este martes en Durango.

En Coahuila, las autoridades educativas y sanitarias continúan promoviendo la vacunación como la principal herramienta de prevención, además de reforzar medidas básicas como el lavado de manos y la vigilancia de síntomas entre estudiantes y personal escolar.

Garza Fishburn subrayó que la estrategia busca equilibrar la seguridad sanitaria con la normalidad en las actividades escolares, evitando imponer medidas obligatorias que no sean necesarias en este momento, pero manteniendo la preparación ante posibles brotes.

