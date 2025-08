Impulsan consolidación del cruce Acuña–Del Río como opción estratégica para el comercio internacional

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Autoridades de México y Estados Unidos, junto con representantes empresariales, organismos binacionales y líderes del sector productivo, se reunieron como parte del Grupo de Promoción del Cruce Fronterizo Acuña–Del Río, conocido como The Right Way, con el objetivo de consolidar este puerto como la opción más segura y eficiente para el comercio internacional.

Durante la sesión, se definieron objetivos estratégicos clave:

>Incrementar el volumen de cruces comerciales seguros y ágiles.

>Posicionar el puerto Acuña–Del Río como la mejor alternativa para empresas importadoras y exportadoras.

>Difundir la ampliación de horarios de operación.

>Fortalecer la promoción mediante campañas multicanal e incentivos para atraer inversión.

Édgar González, director de Comunicación Social de la Presidencia y fundador del grupo, presentó la estrategia de difusión, destacando la importancia de establecer alianzas institucionales, diseñar incentivos y coordinar acciones conjuntas en logística y publicidad.

Por su parte, Jorge Ramón, también fundador y director de Fortalecimiento Municipal, propuso instalar anuncios panorámicos en puntos estratégicos de ambos países. Su experiencia en promoción económica regional y nacional será clave para el desarrollo de The Right Way.

Asimismo, Antonio Rodríguez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales; Gabriel Castillo, presidente de Canacintra-Acuña, y José Santos, presidente de Canaco-Acuña, coincidieron en que el puerto fronterizo ofrece ventajas competitivas únicas:

>Seguridad comprobada.

>Infraestructura aduanal moderna.

>Procesos ágiles en ambos lados de la frontera.

Con estas acciones, The Right Way busca posicionar a Acuña–Del Río como un nodo logístico de alto valor para el comercio internacional.