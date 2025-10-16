Impulsan la inclusión laboral en ferias del empleo de Coahuila

Coahuila
/ 16 octubre 2025
    Impulsan la inclusión laboral en ferias del empleo de Coahuila
    En Ramos Arizpe se llevó a cabo una Feria del Empleo en la que participaron 70 empresas. FOTO: CORTESÍA

Se ofertaron 2 mil 500 vacantes en Ramos Arizpe y la próxima semana realizarán una feria en Saltillo

Nazira Zogbi, titular de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, resaltó el compromiso de la dependencia con la inclusión laboral, principalmente a través de las Ferias de Empleo que se realizan en todo el estado.

En ese contexto, informó que recientemente se llevó a cabo una feria en el municipio de Ramos Arizpe, donde se ofertaron cerca de 2,500 vacantes en coordinación con las autoridades municipales.

Zogbi subrayó que una de las políticas fundamentales para la administración es garantizar espacios laborales para grupos prioritarios.

“En cada una de nuestras ferias procuramos que entre el 10 y el 20 por ciento de las vacantes estén dirigidas a personas con discapacidad y adultos mayores”, explicó.

Añadió que dichas plazas sí logran ocuparse, ya que se trabaja para asegurar que cada oportunidad laboral tenga un seguimiento efectivo.

Asimismo, anunció que la próxima semana se realizará en Saltillo una feria exclusiva para personas con discapacidad, evento que se organiza cada año. En esta edición se ofrecerán 350 vacantes diseñadas especialmente para este sector, todas con el mismo promedio salarial que las de cualquier otro trabajador.

“Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y obligaciones laborales, por lo que las condiciones y los sueldos son equivalentes”, enfatizó la funcionaria.

Las ofertas están destinadas a personas con discapacidad motriz, auditiva, intelectual o visual. En casos específicos, se brinda apoyo adicional, incluyendo transporte para acudir a entrevistas o evaluaciones.

“En muchas ocasiones trasladamos personalmente a los candidatos que enfrentan dificultades de movilidad para que puedan presentarse a sus entrevistas y concretar su contratación”, concluyó Zogbi.

