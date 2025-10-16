Ingeniero de Coahuila se convierte en héroe durante inundaciones en Veracruz

Coahuila
/ 16 octubre 2025
    Ingeniero de Coahuila se convierte en héroe durante inundaciones en Veracruz
    Raúl Muñoz, ingeniero de Monclova, fue clave para alertar a familias sobre la creciente del río Cazones, evitando que la tragedia se ampliara en Poza Rica. FOTO: REDES SOCIALES

Raúl Muñoz, ingeniero originario de Monclova, Coahuila, salvó a decenas de familias en Poza Rica al activar manualmente las alarmas de Pemex durante el desbordamiento del río Cazones

En medio de la devastación que han dejado las lluvias en Veracruz, una historia de coraje y solidaridad ha captado la atención de todo el país. Se trata de Raúl Muñoz, ingeniero originario de Monclova, Coahuila, quien protagonizó un acto heroico que evitó que varias familias sufrieran las consecuencias del desbordamiento del río Cazones en Poza Rica.

Los hechos se registraron la madrugada del viernes 10 de octubre de 2025, cuando Muñoz detectó que el nivel del agua comenzaba a subir peligrosamente. Sin esperar a que las alarmas automáticas se activaran, decidió romper los candados de seguridad del complejo Pemex y accionar personalmente los sistemas de alerta. Su intervención permitió que los habitantes de las zonas cercanas recibieran notificación temprana y pudieran evacuar a tiempo, evitando lo que pudo haber sido una tragedia aún mayor.

La rapidez y determinación del ingeniero fueron fundamentales, considerando que las lluvias habían generado un escenario de riesgo extremo, y que en días recientes el río Cazones había mostrado signos de desbordamiento inminente. Gracias a su acción, decenas de familias lograron ponerse a salvo antes de que las aguas alcanzaran sus viviendas.

La hazaña de Raúl Muñoz se difundió rápidamente en redes sociales, luego de que su hijo, Raúl Muñoz Gil, compartiera un mensaje en Facebook relatando con detalle cómo su padre actuó desde el corazón del complejo industrial para proteger a la comunidad. La publicación se viralizó en cuestión de horas, con miles de comentarios que destacaban su valor y compromiso con la vida de los demás.

Este acto ha convertido a Muñoz en un símbolo de heroísmo y solidaridad en Veracruz, un ejemplo de cómo la iniciativa individual puede marcar la diferencia en medio de desastres naturales. La historia se suma a las múltiples acciones de rescate y apoyo que se han desplegado en el estado, donde las lluvias recientes han dejado 30 personas fallecidas y numerosos daños materiales.

Las autoridades locales y federales continúan reforzando la vigilancia en las zonas afectadas y coordinan esfuerzos para garantizar la seguridad de los pobladores.

