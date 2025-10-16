Ingeniero de Coahuila se convierte en héroe durante inundaciones en Veracruz

En medio de la devastación que han dejado las lluvias en Veracruz, una historia de coraje y solidaridad ha captado la atención de todo el país. Se trata de Raúl Muñoz, ingeniero originario de Monclova, Coahuila, quien protagonizó un acto heroico que evitó que varias familias sufrieran las consecuencias del desbordamiento del río Cazones en Poza Rica.

Los hechos se registraron la madrugada del viernes 10 de octubre de 2025, cuando Muñoz detectó que el nivel del agua comenzaba a subir peligrosamente. Sin esperar a que las alarmas automáticas se activaran, decidió romper los candados de seguridad del complejo Pemex y accionar personalmente los sistemas de alerta. Su intervención permitió que los habitantes de las zonas cercanas recibieran notificación temprana y pudieran evacuar a tiempo, evitando lo que pudo haber sido una tragedia aún mayor.