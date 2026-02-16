Imputa EUA al Z-40 cargos por crímenes en Allende y Piedras Negras

Las masacres perpetradas en 2011 en Allende y Piedras Negras, Coahuila, llegaron hasta los tribunales estadounidenses, donde el Departamento de Justicia aseguró que presentará pruebas para demostrar que Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como El Z-40, fue responsable directo de los asesinatos de hombres, mujeres y niños.

De acuerdo con la acusación, Treviño Morales no solo lideró los hechos violentos, sino que tras su detención en 2013 continuó con operaciones delictivas desde prisión. Los fiscales sostienen que el capo sobornó al director de un penal de máxima seguridad en México para mantener su control criminal incluso tras su encarcelamiento.

Estos detalles fueron presentados por los fiscales de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Criminal del Departamento de Justicia en un escrito dirigido al juez Trevor McFadden, en el cual se oponen a la solicitud de los abogados de El Z-40 para levantar las Medidas Especiales Administrativas (SAM), un régimen de aislamiento extremo diseñado para terroristas y delincuentes de alta peligrosidad.

El 19 de enero, los defensores del narcotraficante solicitaron formalmente la eliminación de estas medidas, argumentando que su cliente había mantenido un comportamiento ejemplar tanto en México como en Estados Unidos. Señalaron que durante su aislamiento ha leído más de mil libros y practicado yoga, buscando demostrar que su confinamiento es “injustificado”.

Sin embargo, los fiscales retrataron a Treviño Morales como uno de los capos más violentos de este siglo, enfatizando la necesidad de mantenerlo bajo el régimen de seguridad más estricto en la cárcel de Virginia, donde se encuentra desde marzo de 2025. Durante el juicio, sostienen, se presentarán evidencias que corroboran su liderazgo criminal y la gravedad de sus delitos.

El caso marca un precedente en la justicia internacional, al ligar hechos violentos ocurridos en México con procedimientos judiciales en Estados Unidos, reforzando la cooperación entre ambos países en la persecución de los grandes líderes del narcotráfico.