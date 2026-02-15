Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila

Con 386.84 millones de dólares en 19 proyectos, Coahuila se colocó como el cuarto estado del País con mayor inversión directa en el sector automotriz y el segundo con más empleos generados en esa industria durante 2025.

El informe “Inversión automotriz durante el 4T del 2025” de la plataforma especializada Cluster Industrial B2B, revela que la cifra señalada corresponde al 9.2 por ciento del total de la inversión automotriz de México en el año.

La lista la lideró Nuevo León, con mil 454.4 millones de dólares, es decir, el 34.7 por ciento; en segundo lugar está San Luis Potosí, con 761.8 millones de dólares, equivalentes al 18.2 por ciento; y Guanajuato fue el tercero con 446.52 millones de dólares, un 10.6 por ciento del total.

El documento destacó que Coahuila recibió 19 nuevos proyectos, de los cuales siete fueron de electromovilidad, generando así 4 mil 978 empleos y un área de construcción de 195 mil 900 metros cuadrados.

En cuanto a empleos, Coahuila fue el segundo lugar entre las entidades con inversión automotriz directa, solo por detrás de San Luis Potosí, que generó 5 mil 988.

La consultora enlistó los proyectos que concretó Coahuila en 2025, entre ellos la inversión de Yongmaotai Automotive Technology por 63 millones de dólares en Ramos Arizpe y la primera piedra de Doosung Tech en Monclova, para invertir 27 millones de dólares y generar 170 empleos directos.

A su vez, enumeró la operación de la planta Bian Diecast en Ramos Arizpe proveniente de China y el anuncio de inversión de Electrical Components International (ECI) de Estados Unidos por 33.4 millones de dólares a instalarse en Torreón.

También en Torreón señaló el anuncio de inversión de Norcast por 36 millones de dólares, generando mil 200 empleos directos.

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS

A nivel nacional, el Cluster Industrial B2B indicó que el 2025 ha marcado un hito de reajuste estructural para la industria automotriz mexicana.

Expuso que, tras un periodo de crecimiento acelerado en años previos, el cierre del año confirma que el país ha entrado en una fase de consolidación de proyectos de alto valor tecnológico y contenido regional.

“Aunque las cifras de inversión bruta muestran una contracción respecto a la bonanza de 2024, los indicadores de actividad —como el número de proyectos y la superficie en construcción— revelan una industria que no se detiene, sino que se especializa para enfrentar los retos del T-MEC en 2026”, detalló.

México alcanzó 204 inversiones provenientes de 20 países, apenas 0.9 por ciento más respecto a 2024, sumando 9 mil 263.89 millones de dólares (-61.38 por ciento).

Mundi también publicó que en 2025, la inversión en autopartes sumó 2 mil 700.64 millones de dólares (-43.04 por ciento), la electromovilidad concentró 1 mil 576 millones de dólares (-84.77 por ciento) y la procedente de China totalizó mil 048.17 millones de dólares (-69.78 por ciento).