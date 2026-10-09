IMSS Coahuila alerta sobre riesgos para la salud visual por diabetes y uso de pantallas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila cuenta con médicos especialistas en oftalmología que brindan atención para prevenir, detectar y controlar enfermedades que afectan la salud visual de la población derechohabiente. En el marco del Día Nacional de la Oftalmóloga y del Oftalmólogo, que se conmemora el 10 de octubre, el médico oftalmólogo adscrito a la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89, Josué Dahir Torres García, explicó que entre los padecimientos atendidos se encuentran conjuntivitis, alergias, cataratas, glaucoma y enfermedades de la retina, algunas de ellas relacionadas con la diabetes.

El especialista señaló que también se realizan procedimientos quirúrgicos para tratar cataratas, pterigiones y chalaziones. En el Segundo Nivel de Atención se atienden, además, casos de glaucoma, retinopatía diabética, estrabismo e infecciones, así como procedimientos de fotocoagulación con láser. ADULTOS MAYORES, ENTRE LOS MÁS AFECTADOS Torres García indicó que las personas de 55 años en adelante son quienes más recurren a estos servicios, principalmente por cataratas asociadas con complicaciones de la diabetes.

En pacientes mayores de 65 años también son frecuentes los casos de glaucoma y enfermedades maculares y de la retina, padecimientos degenerativos que aparecen con el envejecimiento y pueden agravarse cuando existen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Ante este panorama, el médico destacó la importancia de mantener un control adecuado de estos padecimientos y atender oportunamente cualquier alteración visual para reducir el riesgo de complicaciones. RECOMIENDAN REGULAR EL USO DE PANTALLAS El especialista también advirtió sobre los efectos que puede tener el uso excesivo de dispositivos electrónicos, como celulares, tabletas y computadoras, particularmente en niñas y niños, por lo que recomendó regular el tiempo frente a las pantallas para reducir el riesgo de desarrollar miopía a edades tempranas. En los adultos, explicó, son frecuentes los casos de ojo seco y conjuntivitis relacionados con el uso prolongado de estos dispositivos y la falta de descanso visual.

Para disminuir estas molestias, recomendó descansar la vista durante un minuto por cada 20 minutos de trabajo, parpadear con frecuencia, cambiar el enfoque visual, dormir entre seis y ocho horas y limitar, en la medida de lo posible, el tiempo frente a las pantallas. Estas medidas permiten favorecer la lubricación ocular y reducir las molestias derivadas de la exposición prolongada a dispositivos electrónicos. LA DIABETES PUEDE PROVOCAR CEGUERA Torres García subrayó que los hábitos inadecuados de alimentación y la falta de actividad física favorecen el desarrollo de diabetes, enfermedad que puede ocasionar complicaciones graves en la vista, como cataratas prematuras, retinopatía diabética y glaucoma, hasta llegar a la pérdida total de la visión en casos severos.

Por ello, insistió en la importancia de adoptar hábitos saludables, mantener bajo control las enfermedades crónicas y acudir a revisiones oftalmológicas para detectar oportunamente posibles daños. Con motivo del Día Nacional de la Oftalmóloga y del Oftalmólogo, el médico reconoció la labor de los especialistas que contribuyen al cuidado de la salud visual y reiteró el compromiso del IMSS de brindar atención a las enfermedades oculares en sus tres niveles de atención, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

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