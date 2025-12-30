IMSS Coahuila exhorta a extremar cuidados con niños ante uso de pirotecnia
La prevención de accidentes en el hogar es clave para proteger la salud y la vida de los menores
En el marco de las celebraciones de fin de año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención en los hogares, especialmente para proteger a las niñas y los niños, con el fin de evitar accidentes que puedan poner en riesgo su salud o incluso su vida.
El jefe de la Unidad de Protección Civil del departamento de Conservación y Servicios Generales, Arturo Martínez Villalpando, recordó que, pese a las restricciones vigentes, el uso de pirotecnia continúa siendo una práctica común entre la ciudadanía, por lo que subrayó la responsabilidad de madres y padres de familia de supervisar de manera constante a los menores durante los festejos.
Señaló que lo más recomendable es evitar por completo el uso de estos productos, ya que representan un riesgo no solo para quienes los manipulan, sino también para las personas que se encuentran cerca, pudiendo provocar lesiones graves o incluso discapacidades permanentes.
Asimismo, indicó que durante esta temporada también se incrementan los accidentes por quemaduras, ya sea por el uso de calentadores o por la preparación de alimentos. Ante ello, exhortó a mantener a los menores alejados de artefactos como estufas, chimeneas, radiadores, velas, lámparas y, en general, de zonas de riesgo como la cocina.
El funcionario también alertó sobre el peligro de sobrecargas eléctricas derivadas del uso excesivo de luces y adornos navideños, por lo que recomendó revisar de manera constante el estado de los cables y conexiones antes de utilizarlos. “Nunca se deben dejar las luces del árbol encendidas durante la noche o cuando no hay nadie en casa”, enfatizó.
Finalmente, Martínez Villalpando recordó que en estas fechas aumenta el riesgo de incendios en los hogares, por lo que reiteró la importancia de seguir estas recomendaciones básicas para disfrutar de festividades seguras, proteger los hogares y salvaguardar la salud y el bienestar de las familias.