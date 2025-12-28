Fiestas decembrinas elevan urgencias: en el IMSS suben hasta 35% por lesiones y caídas

28 diciembre 2025
    Fiestas decembrinas elevan urgencias: en el IMSS suben hasta 35% por lesiones y caídas
    Aseveran que el incremento se relaciona con lesiones derivadas de quemaduras, accidentes viales y caídas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

El Seguro Social alertó sobre el repunte de atenciones por lesiones asociadas a festejos y actividades en el hogar

CDMX.- Durante las celebraciones de la época decembrina, la demanda de atención en los servicios de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumenta entre 20% y 35%, informó personal médico de la institución.

Erik Ortega Bolaños, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 27 “Dr. Alfredo Badallo García”, señaló que el incremento se relaciona con lesiones derivadas de quemaduras, accidentes viales y caídas.

Entre los padecimientos que con mayor frecuencia se atienden en este periodo, el especialista ubicó las quemaduras —en particular de segundo y tercer grado—, las cuales pueden representar un riesgo importante para la salud e incluso para la vida de las personas.

Indicó que este tipo de lesiones suele asociarse con el uso de pirotecnia, la manipulación de alimentos o líquidos calientes en la cocina, así como con sobrecargas eléctricas que pueden derivar en conatos de incendio al interior de los hogares.

Además, refirió que en los servicios de urgencias también se atienden traumatismos craneoencefálicos y, posteriormente, casos de intoxicación etílica, como parte de los motivos recurrentes de consulta durante estas fechas.

Ortega Bolaños explicó que, por edades, los grupos más vulnerables varían según el tipo de accidente: en menores de cinco años predominan las quemaduras y la ingesta de objetos extraños; en adultos jóvenes, los percances viales vinculados al consumo de alcohol; y en personas adultas mayores, las caídas dentro del domicilio.

Ante este panorama, el IMSS llamó a no minimizar ningún accidente y acudir de forma oportuna a recibir atención médica, al advertir que lesiones aparentemente leves pueden derivar en complicaciones.

El especialista mencionó que contusiones pueden asociarse con hemorragias internas y que síntomas como pérdida de memoria, pérdida súbita del conocimiento o alteraciones visuales son señales para solicitar atención inmediata en el área de urgencias. Con información de Excélsior

