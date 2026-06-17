IMSS Coahuila lidera estrategia preventiva en planteles educativos con resultados récord

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    IMSS Coahuila lidera estrategia preventiva en planteles educativos con resultados récord
    Más de 22 mil estudiantes de nivel medio superior y superior recibieron servicios preventivos gratuitos durante los primeros meses de 2026. CORTESÍA

El programa superó ampliamente el objetivo previsto y llevó servicios gratuitos de atención médica a miles de jóvenes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila alcanzó el primer lugar nacional en el avance de la meta acumulada 2026 de la estrategia PrevenIMSS en Escuelas y Universidades, un programa orientado a acercar acciones de prevención y promoción de la salud a estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior.

La Coordinación de Unidades de Primer Nivel reconoció el desempeño del personal de Salud Pública que participa en esta iniciativa, luego de que el corte preliminar correspondiente al periodo de enero a mayo reportara un cumplimiento equivalente al 285 por ciento de la meta programada.

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El coordinador de Enfermería en Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Jesús Armando Seca Rivas, informó que gracias a este esfuerzo fueron atendidos 22 mil 105 estudiantes en distintos municipios de la entidad, fortaleciendo la cultura de la prevención entre la población juvenil.

SERVICIOS GRATUITOS ACERCAN ATENCIÓN OPORTUNA A MILES DE JÓVENES

Entre las acciones que el IMSS lleva directamente a los planteles educativos se encuentran la evaluación de peso y talla, aplicación de vacunas, pruebas de detección de VIH, orientación en salud sexual y reproductiva, entrega de métodos anticonceptivos y diversas actividades enfocadas en la prevención de enfermedades.

$!Los módulos itinerantes ofrecen vacunación, detecciones oportunas, orientación en salud sexual y otras acciones para fortalecer el bienestar de la comunidad estudiantil.
Los módulos itinerantes ofrecen vacunación, detecciones oportunas, orientación en salud sexual y otras acciones para fortalecer el bienestar de la comunidad estudiantil. CORTESÍA

Estas jornadas son posibles mediante módulos itinerantes integrados por personal de Enfermería y trabajadores contratados para reforzar las labores preventivas, quienes se desplazan desde las distintas Unidades de Medicina Familiar para ofrecer atención sin costo a las y los estudiantes.

$!Personal de Salud Pública del IMSS Coahuila fue reconocido por superar ampliamente la meta establecida en la estrategia PrevenIMSS en Escuelas y Universidades.
Personal de Salud Pública del IMSS Coahuila fue reconocido por superar ampliamente la meta establecida en la estrategia PrevenIMSS en Escuelas y Universidades. CORTESÍA

Seca Rivas destacó que la participación y compromiso del equipo de Salud Pública han sido determinantes para ampliar la cobertura del programa y generar confianza entre las instituciones educativas.

Añadió que cada vez más escuelas públicas de nivel medio superior y superior solicitan incorporarse a la estrategia, lo que refleja el interés por acercar servicios preventivos a las comunidades estudiantiles y fomentar hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida.

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