IMSS Coahuila lidera estrategia preventiva en planteles educativos con resultados récord

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila alcanzó el primer lugar nacional en el avance de la meta acumulada 2026 de la estrategia PrevenIMSS en Escuelas y Universidades, un programa orientado a acercar acciones de prevención y promoción de la salud a estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior. La Coordinación de Unidades de Primer Nivel reconoció el desempeño del personal de Salud Pública que participa en esta iniciativa, luego de que el corte preliminar correspondiente al periodo de enero a mayo reportara un cumplimiento equivalente al 285 por ciento de la meta programada.

El coordinador de Enfermería en Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Jesús Armando Seca Rivas, informó que gracias a este esfuerzo fueron atendidos 22 mil 105 estudiantes en distintos municipios de la entidad, fortaleciendo la cultura de la prevención entre la población juvenil. SERVICIOS GRATUITOS ACERCAN ATENCIÓN OPORTUNA A MILES DE JÓVENES Entre las acciones que el IMSS lleva directamente a los planteles educativos se encuentran la evaluación de peso y talla, aplicación de vacunas, pruebas de detección de VIH, orientación en salud sexual y reproductiva, entrega de métodos anticonceptivos y diversas actividades enfocadas en la prevención de enfermedades.

Estas jornadas son posibles mediante módulos itinerantes integrados por personal de Enfermería y trabajadores contratados para reforzar las labores preventivas, quienes se desplazan desde las distintas Unidades de Medicina Familiar para ofrecer atención sin costo a las y los estudiantes.

Seca Rivas destacó que la participación y compromiso del equipo de Salud Pública han sido determinantes para ampliar la cobertura del programa y generar confianza entre las instituciones educativas. Añadió que cada vez más escuelas públicas de nivel medio superior y superior solicitan incorporarse a la estrategia, lo que refleja el interés por acercar servicios preventivos a las comunidades estudiantiles y fomentar hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida.

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