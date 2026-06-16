Bajan en Coahuila usuarios del internet y hogares con acceso a la red

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Bajan en Coahuila usuarios del internet y hogares con acceso a la red
    La proporción de coahuilenses con acceso a internet tuvo una caída en el último año, de acuerdo con datos del Inegi. Unsplash

Inegi revela que en el último año se reportó una reducción en el porcentaje de la población que accede a este vital servicio

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) reveló que, aunque el acceso a internet es cada vez más indispensable para el desarrollo de la vida cotidiana, en Coahuila tanto el número de usuarios como la disponibilidad de este servicio registraron una disminución.

De acuerdo con los datos de la ENDUTIH, levantada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Coahuila únicamente el 86.3 por ciento de la población es usuaria de internet.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/coahuila-con-rezago-en-acceso-internet-EUVG3594880

La información muestra que, mientras el uso de internet se ha vuelto esencial para personas de todas las edades —desde la realización de tareas escolares hasta la gestión de trámites en la vida adulta—, la proporción de usuarios ha disminuido en la entidad.

En este sentido, la encuesta señala que en 2025 el porcentaje de usuarios de internet en Coahuila fue de 86.3 por ciento, mientras que en 2024 había alcanzado el 88.2 por ciento, lo que representa una reducción de casi dos puntos porcentuales.

Según los resultados de la encuesta, cuyo levantamiento se realizó en 2025, Coahuila se encuentra apenas 0.2 puntos porcentuales por encima de la media nacional, que se ubicó en 86.1 por ciento de usuarios de internet.

La entidad ocupa el lugar 14 a nivel nacional en proporción de usuarios de internet. En contraste, estados como Baja California reportaron que el 93.2 por ciento de su población utiliza este servicio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/crece-dependencia-por-internet-en-coahuila-solo-9-no-lo-usa-diariamente-LB11984780

Otro indicador que mostró una disminución fue la disponibilidad de internet en los hogares coahuilenses, que pasó de 83.1 por ciento en 2024 a 81.3 por ciento en 2025. Aun así, Coahuila se mantiene como la décima entidad con mayor porcentaje de viviendas con acceso a internet.

Por otra parte, la ENDUTIH revela que la disponibilidad de teléfonos celulares no se traduce necesariamente en acceso a internet. De los 2 millones 731 mil habitantes que cuentan con un dispositivo móvil, solo el 82.8 por ciento logra conectarse a la red, ya sea porque algunos equipos no cuentan con esta tecnología o porque sus usuarios carecen de recursos para contratar el servicio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Internet
Tecnología
A20

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solución pacífica

Solución pacífica
true

‘Te vamos a matar’, la amenaza a Gárate

true

POLITICÓN: Morena sí le ganó al PRI... en el voto penitenciario
Luego de varias horas de incertidumbre para sus familiares, la menor fue localizada en buen estado de salud y entregada a las autoridades correspondientes para su posterior reintegración con su familia.

Localizan sana y salva a menor reportada como desaparecida en Saltillo
Organizadores estiman que la realización del evento generará una derrama económica de entre 15 y 20 millones de pesos, beneficiando principalmente a los sectores hotelero, restaurantero y comercial de la región.

Saltillo se prepara para recibir la Expo Clásicos 2026 con más de 700 vehículos en exhibición
Jesús Talamantes celebra su victoria que le otorgó el oro en la división de 90 kg Élite.

Coahuila suma tres oros y un bronce en el Festival Olímpico de Boxeo 2026
Donald Trump anunció que el acuerdo abriría el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el suministro energético mundial.

Trump disipa la guerra que él mismo inició sin cumplir todos sus objetivos
Trabajadores en el lugar de un ataque aéreo israelí en Beirut, Líbano. El ataque generó más dudas sobre la firma del acuerdo de alto el fuego prometido.

El descontento en torno al acuerdo marco entre EU e Irán crece en Israel