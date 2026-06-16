Bajan en Coahuila usuarios del internet y hogares con acceso a la red

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) reveló que, aunque el acceso a internet es cada vez más indispensable para el desarrollo de la vida cotidiana, en Coahuila tanto el número de usuarios como la disponibilidad de este servicio registraron una disminución. De acuerdo con los datos de la ENDUTIH, levantada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Coahuila únicamente el 86.3 por ciento de la población es usuaria de internet.

La información muestra que, mientras el uso de internet se ha vuelto esencial para personas de todas las edades —desde la realización de tareas escolares hasta la gestión de trámites en la vida adulta—, la proporción de usuarios ha disminuido en la entidad. En este sentido, la encuesta señala que en 2025 el porcentaje de usuarios de internet en Coahuila fue de 86.3 por ciento, mientras que en 2024 había alcanzado el 88.2 por ciento, lo que representa una reducción de casi dos puntos porcentuales.

En 2025, 95.6% de las personas usuarias de internet realizó su conexión desde el hogar. Asimismo, 54.7% se conectó desde cualquier lugar mediante una conexión móvil.



Durante el mismo periodo, 97.3% de las personas usuarias de internet se conectó a la red mediante un teléfono... pic.twitter.com/epXw16vpBP — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 16, 2026

Según los resultados de la encuesta, cuyo levantamiento se realizó en 2025, Coahuila se encuentra apenas 0.2 puntos porcentuales por encima de la media nacional, que se ubicó en 86.1 por ciento de usuarios de internet. La entidad ocupa el lugar 14 a nivel nacional en proporción de usuarios de internet. En contraste, estados como Baja California reportaron que el 93.2 por ciento de su población utiliza este servicio.

Otro indicador que mostró una disminución fue la disponibilidad de internet en los hogares coahuilenses, que pasó de 83.1 por ciento en 2024 a 81.3 por ciento en 2025. Aun así, Coahuila se mantiene como la décima entidad con mayor porcentaje de viviendas con acceso a internet. Por otra parte, la ENDUTIH revela que la disponibilidad de teléfonos celulares no se traduce necesariamente en acceso a internet. De los 2 millones 731 mil habitantes que cuentan con un dispositivo móvil, solo el 82.8 por ciento logra conectarse a la red, ya sea porque algunos equipos no cuentan con esta tecnología o porque sus usuarios carecen de recursos para contratar el servicio.

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