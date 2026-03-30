IMSS Coahuila llama a detección temprana del cáncer del colon

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, a conmemorarse el 31 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila intensificó el llamado a la población para adoptar estilos de vida saludables y acceder a estudios preventivos que permitan identificar a tiempo esta enfermedad. De acuerdo con la institución, este padecimiento se mantiene entre los de mayor incidencia en la entidad, particularmente entre personas adultas, lo que refuerza la importancia de la vigilancia médica en grupos de riesgo.

La institución reiteró que un diagnóstico temprano es determinante para incrementar la sobrevida y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La médica familiar adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 91, Raquel Alejandra López de la Cerda, explicó que el cáncer de colon y recto se origina en el intestino grueso y, en la mayoría de los casos, se presenta sin antecedentes hereditarios o factores genéticos identificables. FACTORES DE RIESGO Y EVOLUCIÓN SILENCIOSA La especialista detalló que las lesiones precursoras, conocidas como pólipos adenomatosos, pueden desarrollarse de manera lenta durante un periodo de entre 10 y 15 años antes de evolucionar a una neoplasia maligna. Subrayó que, si bien no existe una causa única, diversos factores incrementan la probabilidad de padecerlo, entre ellos una dieta alta en carnes rojas, bajo consumo de fibra, enfermedades inflamatorias intestinales, tabaquismo, consumo de alcohol, obesidad, edad avanzada y antecedentes familiares.

Asimismo, enfatizó que en etapas iniciales la enfermedad suele ser asintomática, lo que dificulta su detección sin estudios clínicos. No obstante, conforme progresa, pueden presentarse alteraciones en el hábito intestinal, sangrado en heces, dolor abdominal, pérdida de peso y anemia. El IMSS en Coahuila mantiene estrategias de detección oportuna dirigidas a personas de entre 50 y 74 años, además de promover de manera permanente la prevención a través de módulos de Nutrición y programas como PrevenIMSS. La institución reiteró que un diagnóstico temprano es determinante para incrementar la sobrevida y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

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