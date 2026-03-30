Saltillo se prepara para cierres viales por eventos religiosos masivos

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Saltillo
/ 30 marzo 2026
    Saltillo se prepara para cierres viales por eventos religiosos masivos
    Zulema Banda, subdirectora de Tránsito, informó sobre los cierres viales y operativos por celebraciones religiosas en la ciudad. MANUEL RODRÍGUEZ

Los operativos viales se concentrarán en la colonia Ojo de Agua y el Centro Histórico, donde se espera mayor afluencia de personas

La subdirectora de Tránsito de Saltillo, Zulema Banda, informó que se implementarán dispositivos de vialidad especiales debido a las celebraciones religiosas masivas que tendrán lugar este próximo viernes en diversos puntos de la ciudad.

Los operativos principales se concentrarán en la zona de la colonia Ojo de Agua y en el primer cuadro de la ciudad, específicamente en los alrededores de la Catedral, donde se espera la mayor afluencia de ciudadanos.

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“Mira, como ya es tradición, dentro de los dispositivos de vialidad que ponemos para las festividades de estos días, los más importantes o más grandes van a ser en el Ojo de Agua”, explicó la funcionaria municipal.

Banda detalló que en el sector del Ojo de Agua se intervendrán vialidades como Félix U. Gómez y la calle Escénica, mientras que en el Centro Histórico los cierres abarcarán calles como Aldama, Allende y Ramos Arizpe.

Respecto a los horarios, la subdirectora señaló: “Vamos a manejar a partir del mediodía... va a ser a partir del mediodía hasta alrededor de las 18:00 horas”, precisando que la apertura será gradual conforme terminen las actividades.

Ante estas restricciones, la autoridad recomendó a la población salir con tiempo de casa y buscar estacionamiento con anticipación si tienen actividades previstas en las zonas afectadas para evitar quedar atrapados en el tráfico.

Por otro lado, la funcionaria abordó el tema de la seguridad vial y el exceso de velocidad en arterias principales, señalando que se mantienen operativos de vigilancia constantes para reducir los índices de accidentes.

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“El máximo que hemos detectado ha sido 80 km/h. Sin embargo, nos encontramos monitoreando todo este tiempo”, afirmó Banda, haciendo especial énfasis en el monitoreo preventivo que se realiza en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a la conciencia de los conductores locales: “Invitamos a los conductores a que circulen con menor velocidad”, puntualizó la subdirectora para cerrar su intervención sobre la seguridad en las vialidades.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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