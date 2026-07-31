IMSS Coahuila llevará mastógrafos móviles a 32 unidades médicas durante agosto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila ofrecerá durante agosto mastografías gratuitas mediante unidades móviles que recorrerán hospitales y clínicas de las regiones Centro, Norte, Carbonífera, Laguna y Sureste, con el objetivo de fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama. De acuerdo con el IMSS, el servicio está dirigido a mujeres derechohabientes mayores de 40 años. Para acceder al estudio deberán acudir previamente al módulo de Medicina Preventiva o a la Coordinación Médica de su Unidad de Medicina Familiar (UMF), donde recibirán información sobre los requisitos y la fecha correspondiente.

El coordinador de Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, David Alejandro Obando Izquierdo, recordó que detectar el cáncer de mama en etapas tempranas incrementa las posibilidades de éxito en el tratamiento, por lo que llamó a las derechohabientes a aprovechar este servicio. En la Región Centro, las unidades móviles brindarán atención del 3 al 21 de agosto en Monclova, Castaños, Frontera, San Buenaventura y Nadadores. En la Región Norte, el servicio llegará del 10 al 26 de agosto a Piedras Negras, Allende, Nava y Ciudad Acuña.

En la Región Sureste, las mastografías se realizarán los días 10 y 24 de agosto en Ramos Arizpe. En la Región Carbonífera, el recorrido será del 27 al 31 de agosto en Nueva Rosita, Sabinas y Palaú. Mientras que en la Región Laguna, las unidades estarán del 3 al 31 de agosto en Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero y Parras. Según informó el IMSS, las unidades móviles ofrecerán atención de 08:00 a 18:00 horas, sin costo para las derechohabientes, quienes podrán realizarse el estudio para detectar oportunamente cáncer de mama y otras anomalías.

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