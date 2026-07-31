POLITICÓN: Cinco feminicidios en un mes; hay protocolos, pero la protección no llega a tiempo en Coahuila

I. CUENTAS ELECTORALES Como ocurre cada vez que las autoridades electorales presentan su presupuesto, volvió la disputa por el costo de organizar los comicios. Ricardo Monreal calificó como desproporcionada la solicitud del INE para 2027: 13 mil 453 millones de pesos, 54 por ciento más que lo pedido en 2024, cuando además se eligieron Presidencia y Senado. El argumento no es nuevo. Desde el sexenio pasado –y ahora con Claudia Sheinbaum– la consigna ha sido abaratar las elecciones y adelgazar a los organismos electorales. El problema es que reducir el gasto suena muy bien... hasta que toca garantizar que los votos se cuenten bien y que el árbitro llegue completo a la cancha. II. ¿CUÁNTO CUESTA? El debate no debería agotarse en si el INE pide mucho o poco, sino en saber para qué quiere cada peso. Morena promete revisar la solicitud “con cuidado” y aprobar sólo lo sensato, mientras la oposición reclama un análisis plural, todo lo cual suena razonable. Pero cuando el partido en el poder controla la tijera y además cuestiona al árbitro, conviene mirar dos veces dónde recorta y con qué intención. Porque una democracia cara puede ser incómoda, pero una democracia barata y mal cuidada suele salir mucho más costosa...

III. DOS FRENTES En el plano local, la reforma constitucional obliga a revisar que ningún funcionario electoral perciba más que la Presidenta de la República, pero ése no parece ser el problema en Coahuila: ni las consejerías del IEC, que preside de manera provisional Óscar Daniel Rodríguez, ni las magistradas del Tribunal Electoral, encabezado por Karla Félix Neira, rebasan dicho límite. El asunto, nos dicen, está en dos prestaciones distintas: los fondos de ahorro o separación que reciben quienes integran las cúpulas y los bonos electorales destinados a la estructura ejecutiva. Por ahí, más que por los salarios, podría venir el ajuste. IV. LA TIJERA Los fondos de ahorro o separación corresponden a consejeros y magistradas; los bonos electorales, en cambio, compensan al personal ejecutivo por las jornadas extraordinarias de cada proceso. Por eso, cuando se discutan y aprueben los presupuestos del IEC y del Tribunal Electoral, habrá que distinguir entre una prestación y otra. El tope salarial luce muy bien como bandera, pero aquí nadie lo rebasa. La tijera, entonces, tendría que buscar por otro lado...

V. MENOS CONSUMO Primero fue la Canirac la que advirtió una caída en el consumo de los restaurantes y ahora es la Canaco Saltillo la que confirma que el comercio también atraviesa una temporada complicada. Salvador Rodríguez Saade, presidente del organismo, asegura que julio fue el peor mes del año, con ventas hasta 25 por ciento menores y por debajo incluso de otros años. Despidos, incertidumbre, gastos acumulados y el regreso a clases han llevado a muchas familias a cuidar más el dinero. El dato relevante es que ya no se trata de un sólo sector: ahora restaurantes y comercios cuentan la misma historia. VI. OTRA REALIDAD La Canaco espera que el regreso a clases permita, cuando menos, igualar las ventas de 2025, como ocurrió con las graduaciones. La meta, entonces, si ya no se puede crecer, es al menos dejar de caer. Y eso dice mucho sobre el momento económico del país. Mientras el discurso oficial presume inversiones, empleo y dinamismo, las cajas registradoras cuentan una historia menos entusiasta. La economía que aparece en las conferencias mañaneras es diferente a la que llega, todos los días, hasta el bolsillo de las familias.

VII. EL TABLERO Hace unas semanas, en la región sureste, quedó claro que Javier Díaz buscará la reelección en Saltillo, pero en Arteaga y Ramos Arizpe la definición sigue pendiente. Nos cuentan que en el PRI, partido que preside Carlos Robles, no sólo revisan resultados y posibilidades de Karen Sánchez y Tomás Gutiérrez. También está sobre la mesa el tema de la paridad: dónde deberá postularse a una mujer, dónde a un hombre y cómo acomodar el tablero estatal sin descomponer otros municipios. Y, por supuesto, quién estará enfrente. En el tricolor saben que una candidatura no se decide solamente por méritos propios, sino también por el tamaño del adversario. VIII. TODAVÍA NO En Arteaga y Ramos Arizpe, entonces, la participación en los comicios de Sánchez y Gutiérrez dependerá de más de una cuenta. El PRI deberá medir aceptación, resultados, paridad y posibles contrincantes antes de resolver si les permite reelegirse y competir. La decisión, nos dicen, se conocerá pronto. Mientras tanto, ambos deberán hacer lo que corresponde en estos casos: gobernar, recorrer el territorio y dejar suficiente evidencia de que son competitivos.