El deseo más profundo

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James
por James
CARTONES /
    El deseo más profundo
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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/si-quisieramos-censurar-ya-lo-habriamos-hecho-sheinbaum-MH22528455
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Censura
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Claudia Sheinbaum
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Mario Jesús González recibió el nombramiento como nuevo director de Seguridad Pública de General Cepeda.

Relevan a director de Seguridad Pública de General Cepeda
Hasta el momento, ni las autoridades estatales ni los planteles han informado cómo se aplicará la disposición federal en Coahuila.

Cierre de escuelas militarizadas alcanzaría a dos planteles de Coahuila
Para evitar desagradables sorpresas, autoridades recomiendan cerrar puertas y ventanas con llave antes de salir de casa durante el periodo vacacional.

Coahuila: Recomiendan asegurar viviendas antes de salir de vacaciones
Efraín Cobarrubias Rincón, exobrero del departamento BOF de Planta 1, murió la noche del miércoles a causa de un paro cardíaco.

Muere otro extrabajador de AHMSA; suman 85 fallecidos desde el cierre de la empresa
Agsal concluyó la reparación de la línea de conducción y comenzó el proceso de llenado y presurización de la red para recuperar el suministro.

Restablecimiento del servicio de agua en Saltillo será gradual; podría tardar hasta tres días
Activistas y familiares de víctimas de feminicidio se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia y atención a las víctimas indirectas.

Cinco feminicidios en julio sacuden a Coahuila; activistas exigen activar protocolos de protección
En la trampa

En la trampa
Carga perpetua

Carga perpetua