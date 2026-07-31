Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados

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    Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados
    Los despojos han mantenido una tendencia en los últimos años, con la complicidad de notarios, acusa el Foro de Abogados. Especial

El presidente del asociación de litigantes expuso que faltan sanciones a fedatarios que participan en despojos de inmuebles

El presidente del Foro de Abogados de Saltillo, Xavier Laureano Eugenio, señaló que los delitos de despojo y fraudes inmobiliarios son propiciados por el apoyo de notarios públicos y la insuficiente investigación de la Fiscalía.

“Esto es con apoyo de los notarios que realizan ese tipo de conductas y qué es lo que yo considero que le falta a la fiscalía también es el investigar más a los notarios, como que están muy protegidos por la fiscalía”, expuso.

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El representante legal explicó que esta situación da pie a que personas con conocimiento en la materia realicen contratos falsos y ejecuten ventas fraudulentas de propiedades.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito se ha mantenido en los últimos años en Saltillo.

Los anteriores muestran que entre enero y junio del 2017 se presentaron 52 despojos, mientras que la cifra alcanzó su punto máximo en los últimos 10 años en 2021 cuando se registraron 57.Durante el mismo periodo del año pasado se acumularon 51 despojos mientras que en este año se han presentado 38.

Laureano expuso que estas conductas se deben a que son pocos los notarios vinculados a proceso y ninguno ha sido sentenciado en Saltillo, lo que permite que actúen sin temor a ser sancionados por la autoridad.

Respecto a las invasiones de inmuebles, detalló que existen dos vías legales para actuar: la penal mediante la denuncia por despojo y la civil a través de un juicio reivindicatorio para exigir la restitución del bien con la escritura correspondiente.

Sobre la localización de estos hechos, mencionó que los despojos ocurren frecuentemente en las periferias de la ciudad y en fraccionamientos solos por falta de vigilancia.

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RECOMENDACIONES PARA EVITAR ENGAÑOS

En el caso de áreas cercanas al centro, norte y sur de Saltillo, indicó que el fenómeno se presenta en inmuebles de adultos mayores que se van a vivir con sus hijos, quedando las viviendas solas e invadidas por terceros o familiares.

Para evitar este tipo de fraudes, Laureano Eugenio recomendó a la ciudadanía verificar la propiedad de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad antes de realizar cualquier pago.

“En el Registro Público de la Propiedad solicitas un certificado de libertad de gravamen. Ahí te das cuenta a nombre de quién está registrado y si cuenta con algún gravamen, si tiene una hipoteca o un embargo”, expuso.

Mencionó que dicho trámite puede realizarse en línea en un lapso aproximado de 15 días proporcionando los datos del inmueble y del supuesto propietario.

Asimismo, advirtió sobre las alertas en el proceso de compraventa, destacando que los compradores deben desconfiar cuando les entregan documentos supuestamente notariados sin acudir en persona ante el notario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aparecen-mismos-personajes-en-despojo-a-la-sociedad-manuel-acuna-y-en-caso-vanguardia-DD18934160

Puntualizó que los notarios cuentan con un sistema en línea que les permite verificar de manera inmediata si la propiedad está a nombre del vendedor, por lo que tienen la responsabilidad de revisar los actos que ratifican.

$!Dos de los casos más sonados, donde notarios coludidos participan, son el de la Sociedad Manuel Acuña y el de Grupo VANGUARDIA
Dos de los casos más sonados, donde notarios coludidos participan, son el de la Sociedad Manuel Acuña y el de Grupo VANGUARDIA Especial

CASO VANGUARDIA, EJEMPLO DE NOTARIOS COLUDIDOS

Un ejemplo de notarios que participan en despojos es el caso de Luis Ramos Escalante, quien validó la creación de la empresa Grupo Inmobiliario España-Juárez.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sin-freno-los-despojos-en-saltillo-es-la-cuarta-ciudad-del-pais-con-mayor-alza-en-ese-delito-PK17844847

Dicha compañía -fundada por cercanos a Humberto “N”- pretende despojar a esta casa editorial de su patrimonio argumentando el cobro de una deuda que quedó saldada en 2007.

A su vez participó en la entrega del histórico inmueble de la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña en el Centro Histórico de Saltillo para después crear una empresa y operar el estacionamiento que actualmente está en el sitio.

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