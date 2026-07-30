México llega a 74 oros en Santo Domingo 2026; raquetbol y clavados lideran la jornada

La delegación mexicana continuó ampliando su dominio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al cerrar la jornada del 30 de julio con 74 medallas de oro, 54 de plata y 42 de bronce, para un total de 170 preseas. El día estuvo marcado por el protagonismo del raquetbol, disciplina en la que México mantuvo su hegemonía regional, así como por una nueva exhibición de los clavadistas mexicanos, que volvieron a subir al podio en múltiples ocasiones.

Raquetbol mantiene el dominio mexicano La cosecha dorada comenzó con Alexandra Herrera, quien se proclamó campeona del torneo individual femenil tras derrotar por 3-0 a la guatemalteca Gabriela Martínez. La mexicana todavía mantiene opciones de ampliar su participación en la modalidad de dobles. Horas más tarde llegó otra final completamente mexicana. Rodrigo Montoya se quedó con el oro en individual varonil al vencer a Eduardo Portillo, quien obtuvo la plata. Ambos continúan en competencia en dobles varonil y dobles mixtos. La jornada se completó con el título de la dupla femenil mexicana, que derrotó 3-0 a Guatemala para confirmar el dominio nacional en la disciplina y aumentar la cosecha de medallas para el país.

Clavados vuelve a responder Los clavados confirmaron una vez más su condición de disciplina insignia para México. El doble medallista olímpico Osmar Olvera conquistó el oro en el trampolín de un metro con una puntuación de 430.85 puntos, mientras que Juan Manuel Celaya obtuvo el bronce con 401.70, dando a México un doble podio en la prueba. Más tarde, Alejandra Estudillo se coronó campeona en la plataforma de 10 metros femenil con 395.40 puntos, mientras que Adriana Torres se quedó con el bronce. La jornada de clavados también incluyó el oro de Rut Páez y Zyanya Parra en trampolín sincronizado de tres metros, bajo la dirección de la entrenadora Ma Jin, una de las figuras clave en el desarrollo de esta generación de clavadistas.

Ciclismo, tiro deportivo y patinaje suman al medallero En el ciclismo de pista, Daniela Gaxiola se proclamó campeona del keirin femenil, mientras que Yuli Verdugo obtuvo el bronce en la misma prueba. Además, Yareli Acevedo y Sofía Arreola ganaron la medalla de plata en la modalidad madison femenil. El ciclismo BMX también aportó una presea gracias a Marissa Flores, quien se quedó con el bronce en la prueba racing individual femenil. En tiro deportivo, la dupla integrada por Alejandra Ramírez y Jorge Orozco obtuvo la medalla de bronce en la prueba mixta de fosa olímpica, cerrando la actividad de escopeta para la delegación mexicana. Por su parte, el patinaje de velocidad entregó dos nuevos bronces mediante Valentina Letelier en los 5 mil metros por puntos femenil y Alejandro Castañeda en la prueba varonil de la misma distancia.

Voleibol de playa y natación dejan buenas noticias Fuera del medallero, México también avanzó en deportes de conjunto. La pareja de voleibol de playa integrada por Susana Torres y Abril Flores derrotó a las salvadoreñas Tovar y Castillejos para colocarse entre las mejores duplas del torneo y asegurar su presencia en las semifinales. Mientras tanto, en la alberca, Marcus Reyes-Gentry rompió su propio récord mexicano y estableció una nueva marca de los Juegos Centroamericanos en los 50 metros dorso durante las preliminares, al registrar 24.63 segundos, dejando abierta la posibilidad de una nueva medalla para México. Con 170 preseas y 74 títulos, la delegación mexicana mantiene una amplia ventaja en la cima del medallero y continúa encaminada a cerrar Santo Domingo 2026 como la potencia dominante de la región.