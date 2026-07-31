Jay Clayton, fiscal del caso contra Rubén Rocha, es confirmado como director de Inteligencia de EU

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Jay Clayton, fiscal del caso contra Rubén Rocha, es confirmado como director de Inteligencia de EU
    Jay Clayton asumirá la coordinación de las agencias de inteligencia de EU tras ser confirmado por el Senado; antes encabezó el caso contra Rubén Rocha Moya. VANGUARDIA

Jay Clayton fue confirmado como director de Inteligencia Nacional de EU; encabezó la acusación contra Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza

El Senado de Estados Unidos confirmó a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional, cargo desde el que encabezará la coordinación de las agencias de inteligencia del país. Su nombramiento ocurre tres meses después de que, como fiscal federal, encabezó la acusación presentada por el Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otras personas por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y colusión con el Cártel de Sinaloa.

La confirmación se llevó a cabo el martes 28 de julio con 51 votos a favor y 47 en contra, respaldada por la mayoría republicana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/jay-clayton-nominado-a-jefe-de-inteligencia-de-trump-encabeza-caso-judicial-contra-ruben-rocha-moya-ID21334491

CLAYTON ENCABEZÓ LA ACUSACIÓN CONTRA RUBÉN ROCHA MOYA

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otras ocho personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En ese momento, Jay Clayton fungía como fiscal federal responsable del caso y señaló que la investigación reflejaba el papel que, según las autoridades estadounidenses, desempeña la corrupción en las operaciones de organizaciones criminales.

“El Cártel de Sinaloa y otras organizaciones del narcotráfico no podrían operar con efectividad y éxito sin la corrupción de políticos y agentes de la aplicación de la ley que se encuentran en su nómina de pagos”, declaró al presentar el caso.

SENADO CONFIRMA SU NOMBRAMIENTO

La designación de Clayton permitió que Estados Unidos cuente nuevamente con un director permanente de Inteligencia Nacional, luego de varias semanas de retraso en el proceso.

Inicialmente, legisladores republicanos esperaban confirmar su nombramiento en junio; sin embargo, el presidente Donald Trump aplazó la audiencia para permitir que Bill Pulte permaneciera durante varias semanas como director interino, tras la salida de Tulsi Gabbard.

Trump había anunciado la nominación de Clayton el 11 de junio de 2026 para suceder a Gabbard. De acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses, la recomendación para su designación fue realizada por John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

REALIZAN AUDIENCIA DE CONFIRMACIÓN TRAS CUESTIONAMIENTOS

Clayton compareció ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado el 15 de julio, donde legisladores demócratas lo cuestionaron sobre las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

Durante la audiencia, fue interrogado en diversas ocasiones sobre quién ganó esos comicios. Clayton respondió que Joe Biden fue “certificado” como ganador, aunque evitó afirmar expresamente que había ganado la elección.

Posteriormente, el comité aprobó su nominación el 21 de julio mediante una votación dividida por líneas partidistas.

Finalmente, el Senado ratificó su nombramiento con una votación de 51 votos contra 47.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-obsesion-de-trump-con-la-eleccion-de-2020-tiene-un-costo-para-la-democracia-OH22256976

TRAYECTORIA DE JAY CLAYTON

Antes de asumir la dirección de Inteligencia Nacional, Jay Clayton se desempeñó como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York entre 2025 y 2026.

Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania y desarrolló gran parte de su carrera en el despacho Sullivan & Cromwell, donde participó durante más de dos décadas en operaciones corporativas.

En 2017 fue nominado por Donald Trump para presidir la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El Senado confirmó ese nombramiento en mayo de ese año y permaneció al frente del organismo hasta diciembre de 2020.

Tras dejar la SEC trabajó en Apollo Global Management y posteriormente regresó a Sullivan & Cromwell.

En abril de 2025 fue designado fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, cargo que posteriormente fue ratificado por los jueces del distrito.

En junio de 2026, Trump anunció su nominación como director de Inteligencia Nacional, cargo que quedó formalmente confirmado por el Senado este 28 de julio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Investigaciones

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Rubén Rocha Moya

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Los despojos han mantenido una tendencia en los últimos años, con la complicidad de notarios, acusa el Foro de Abogados.

Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados
Hasta el momento, ni las autoridades estatales ni los planteles han informado cómo se aplicará la disposición federal en Coahuila.

Cierre de escuelas militarizadas alcanzaría a dos planteles de Coahuila
Profepa clausuró temporalmente las obras de un fraccionamiento campestre ubicado en terrenos forestales de Arteaga.

Clausura Profepa obras de fraccionamiento campestre en Arteaga
Oscar Colás volvió a responder con el bat en una noche que acercó a Saraperos a la pelea por los playoffs de la Zona Norte.

Saraperos vence a Rieleros, suma cuatro triunfos al hilo y recorta distancia
Cercanía. La colaboración entre el cantante y la refresquera revive una relación que comenzó en 1991, provocando comentarios de broma y positivos de los fans.

¿A tomar refresco? Encabeza Luis Miguel nueva campaña de Coca-Cola
Autoridades de Chihuahua confirmaron el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, presidenta del DIF de Madera; la investigación continúa con resultados preliminares.

Encuentran sin vida a Erika Hernández, presidenta del DIF de Madera, Chihuahua
La presidenta prevé un mayor impulso para el desarrollo económico en el segundo semestre de 2026.

Destaca Sheinbaum crecimiento de 2.1% del PIB en el segundo trimestre de 2026
‘R1’ es el presunto líder de ‘Los Rs’, una violenta célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cae ‘R1’, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo