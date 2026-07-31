Jay Clayton, fiscal del caso contra Rubén Rocha, es confirmado como director de Inteligencia de EU

La confirmación se llevó a cabo el martes 28 de julio con 51 votos a favor y 47 en contra, respaldada por la mayoría republicana.

El Senado de Estados Unidos confirmó a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional, cargo desde el que encabezará la coordinación de las agencias de inteligencia del país. Su nombramiento ocurre tres meses después de que, como fiscal federal, encabezó la acusación presentada por el Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , el senador Enrique Inzunza Cázarez y otras personas por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y colusión con el Cártel de Sinaloa.

CLAYTON ENCABEZÓ LA ACUSACIÓN CONTRA RUBÉN ROCHA MOYA

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otras ocho personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En ese momento, Jay Clayton fungía como fiscal federal responsable del caso y señaló que la investigación reflejaba el papel que, según las autoridades estadounidenses, desempeña la corrupción en las operaciones de organizaciones criminales.

“El Cártel de Sinaloa y otras organizaciones del narcotráfico no podrían operar con efectividad y éxito sin la corrupción de políticos y agentes de la aplicación de la ley que se encuentran en su nómina de pagos”, declaró al presentar el caso.

SENADO CONFIRMA SU NOMBRAMIENTO

La designación de Clayton permitió que Estados Unidos cuente nuevamente con un director permanente de Inteligencia Nacional, luego de varias semanas de retraso en el proceso.

Inicialmente, legisladores republicanos esperaban confirmar su nombramiento en junio; sin embargo, el presidente Donald Trump aplazó la audiencia para permitir que Bill Pulte permaneciera durante varias semanas como director interino, tras la salida de Tulsi Gabbard.

Trump había anunciado la nominación de Clayton el 11 de junio de 2026 para suceder a Gabbard. De acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses, la recomendación para su designación fue realizada por John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

REALIZAN AUDIENCIA DE CONFIRMACIÓN TRAS CUESTIONAMIENTOS

Clayton compareció ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado el 15 de julio, donde legisladores demócratas lo cuestionaron sobre las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

Durante la audiencia, fue interrogado en diversas ocasiones sobre quién ganó esos comicios. Clayton respondió que Joe Biden fue “certificado” como ganador, aunque evitó afirmar expresamente que había ganado la elección.

Posteriormente, el comité aprobó su nominación el 21 de julio mediante una votación dividida por líneas partidistas.

Finalmente, el Senado ratificó su nombramiento con una votación de 51 votos contra 47.