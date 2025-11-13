IMSS Coahuila niega negligencia en atención a la activista Blanca Martínez

Coahuila
/ 13 noviembre 2025
    IMSS Coahuila niega negligencia en atención a la activista Blanca Martínez
    Familiares de Blanca Martínez exigen claridad en el proceso médico que antecedió a su fallecimiento, al denunciar posibles inconsistencias en la atención recibida en el IMSS. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

El IMSS en Coahuila lamenta el deceso y asegura que la atención se brindó bajo las guías de práctica clínica, tras un paro cardiorrespiratorio irreversible durante la madrugada del 10 de noviembre

Blanca Martínez, quien se desempeñaba como directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., falleció en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la madrugada del lunes 10 de noviembre. Su muerte ha provocado una seria controversia, luego de que su familia denunciara que el deceso fue causado por negligencia médica.

La familia de la defensora de derechos humanos ha exigido que se le practique la autopsia, argumentando que la decisión se basa en las contradicciones del personal médico, así como falta de información a los familiares sobre la condición de la paciente.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Tu lucha sigue viva’: despiden a Blanca Martínez, defensora incansable de los derechos humanos

Ante esta situación, la tarde de este jueves 13 de noviembre, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila emitió una tarjeta informativa donde lamenta el fallecimiento y expresa su solidaridad a los familiares.

El IMSS detalló que la paciente fue atendida a finales del año pasado por padecimientos gastroesofágicos de larga evolución, y tras los estudios correspondientes, se le indicó manejo quirúrgico correctivo.

Según el informe institucional el protocolo preoperatorio se completó en octubre pasado, y la cirugía se programó para el 5 de noviembre, inicialmente por vía laparoscópica.

Durante la intervención, el equipo médico optó por una cirugía abierta. El Instituto defendió esta decisión a argumentar que es una práctica normada cuando se encuentran causas que no favorecen el procedimiento laparoscópico.

Posterior a la cirugía, la paciente egresó a hospitalización. Sin embargo, durante su recuperación, presentó un deterioro en su estado de salud, sufriendo un paro cardiorrespiratorio irreversible la madrugada del 10 de noviembre.

El IMSS sostuvo que, durante todo el proceso de atención de Blanca Martínez, se brindó un manejo apegado a las Guías de Práctica Clínica del Instituto.

Además, el Instituto asegura que mantuvo comunicación con los familiares y reitera su disposición para brindar información de manera institucional a los parientes o a cualquier instancia competente que lo solicite.

Temas


Derechos humanos
Justicia
Negligencia Médica

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


IMSS

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

