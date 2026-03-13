IMSS Coahuila recluta 420 médicos especialistas en jornada nacional

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Coahuila
/ 13 marzo 2026
    IMSS Coahuila recluta 420 médicos especialistas en jornada nacional
    Las autoridades destacaron que el resultado se debe a las ventajas laborales y condiciones que ofrece Coahuila EPECIAL

El proceso, conocido como “Draft de médicos”, se llevó a cabo del 2 al 13 de marzo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila logró reclutar a 420 médicos especialistas durante la Jornada de Reclutamiento 2026, también conocida como “Draft de médicos”, realizada del 2 al 13 de marzo en la Ciudad de México.

De acuerdo con la institución, el proceso se llevó a cabo a través de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, encabezada por Jorge Luis Almaráz Aguirre, quien destacó que los resultados obtenidos se deben en gran parte a las condiciones y ventajas que ofrece la entidad para el ejercicio profesional de los especialistas, en coordinación con el IMSS y los gobiernos estatal y municipales.

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El instituto informó que, gracias a este proceso de selección y contratación, se logró cubrir más del 100 por ciento de las plazas vacantes proyectadas, lo que posiciona a Coahuila entre las cinco entidades del país con mayor número de médicos especialistas reclutados durante esta jornada nacional.

Entre las especialidades que se integrarán al sistema de salud del IMSS en la entidad se encuentran cardiología, endocrinología, gastroenterología, geriatría, ginecología, medicina de urgencias, pediatría, neurología, nefrología, oftalmología, reumatología, traumatología y urología, entre otras áreas médicas prioritarias para la atención de la población derechohabiente.

En cuanto a la distribución de los nuevos especialistas, se informó que Saltillo concentrará la mayor cantidad con 149 médicos, seguido de Torreón con 134. Asimismo, Ciudad Acuña contará con 43 nuevos especialistas, Monclova con 34, Sabinas con 31, Piedras Negras con 26 y Parras de la Fuente con tres.

Con estas contrataciones, el IMSS en Coahuila refrendó su compromiso de fortalecer la capacidad de atención médica en las distintas regiones del estado, con el objetivo de garantizar servicios oportunos y especializados para la población derechohabiente.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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