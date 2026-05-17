Ascienden a 14 casos de gusano barrenador en Coahuila; plaga se acerca a frontera con EU

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    Ascienden a 14 casos de gusano barrenador en Coahuila; plaga se acerca a frontera con EU
    De los 14 casos confirmados, 5 son en Saltillo, 5 en Arteaga, 2 en Castaños, uno en General Cepeda y uno en San Juan de Sabinas. CUARTOSCURO
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En los últimos días se registraron dos casos nuevos: uno en Arteaga y el otro en San Juan de Sabinas, con lo que el barrenador llegó a la Región Carbonífera

Coahuila sumó dos nuevos casos confirmados de gusano barrenador, con lo que la cifra global ya asciende a 14, de acuerdo con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Uno de los nuevos diagnósticos se dio en el municipio de San Juan de Sabinas, con lo que la plaga se acerca más a la frontera con Estados Unidos.

Según el portal oficial de Senasica, en los últimos días se sumaron dos casos activos del parásito. Además del detectado en San Juan de Sabinas, también se halló uno en el municipio de Arteaga.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alerta-en-el-campo-de-ramos-arizpe-por-perdidas-ante-el-gusano-barrenador-DH20723275

De esta forma, la entidad ya suma 14 casos activos, de los cuales cinco son de Saltillo, cinco de Arteaga, dos en Castaños, uno en General Cepeda y uno en San Juan de Sabinas, con lo que ahora también hay presencia en la Región Carbonífera.

Con ello, además, la plaga sigue avanzando hacia la frontera de Coahuila con Estados Unidos, actualmente a una distancia cercana a los 115 kilómetros.

Como en las últimas semanas, autoridades de Coahuila continúan reforzando las medidas para combatir la plaga de gusano barrenador.

Según la última actualización, en todo el País hay actualmente mil 913 casos activos de gusano barrenador.

Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí son las cinco entidades con mayor cifra de casos activos, según el Senasica.

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