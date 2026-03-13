Operará IMSS Coahuila con urgencias y hospitalización el lunes 16 de marzo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que este lunes 16 de marzo, considerado día inhábil por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, se mantendrán en operación los servicios de urgencias y hospitalización en sus unidades médicas.

La institución detalló que para esa jornada se establecieron roles y guardias de personal médico, de enfermería y de áreas de apoyo, con el fin de garantizar la continuidad de la atención a los derechohabientes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Necesitas la CURP biométrica para el IMSS? La dependencia lo afirma

Además del personal de salud, también se contará con trabajadores en laboratorio, lavandería, cocina, servicios básicos y otros departamentos, necesarios para mantener en funcionamiento las unidades hospitalarias.

El IMSS exhortó a la población usuaria a acudir únicamente en caso de una emergencia, es decir, cuando esté en riesgo la vida o la función de algún órgano.

En lo que respecta a consulta de Medicina Familiar, áreas administrativas, Centros de Seguridad Social, guarderías ordinarias, subdelegaciones y tiendas IMSS, estas actividades se reanudará el martes 17 de marzo en su horario habitual.