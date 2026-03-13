Operará IMSS Coahuila con urgencias y hospitalización el lunes 16 de marzo

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Coahuila
/ 13 marzo 2026
    Operará IMSS Coahuila con urgencias y hospitalización el lunes 16 de marzo
    La Delegación IMSS Coahuila estableció previamente guardias a fin de contiunuar con el servicio. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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Servicios de consulta familiar, guarderías y áreas administrativas retomarán actividades el martes 17

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que este lunes 16 de marzo, considerado día inhábil por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, se mantendrán en operación los servicios de urgencias y hospitalización en sus unidades médicas.

La institución detalló que para esa jornada se establecieron roles y guardias de personal médico, de enfermería y de áreas de apoyo, con el fin de garantizar la continuidad de la atención a los derechohabientes.

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Además del personal de salud, también se contará con trabajadores en laboratorio, lavandería, cocina, servicios básicos y otros departamentos, necesarios para mantener en funcionamiento las unidades hospitalarias.

El IMSS exhortó a la población usuaria a acudir únicamente en caso de una emergencia, es decir, cuando esté en riesgo la vida o la función de algún órgano.

En lo que respecta a consulta de Medicina Familiar, áreas administrativas, Centros de Seguridad Social, guarderías ordinarias, subdelegaciones y tiendas IMSS, estas actividades se reanudará el martes 17 de marzo en su horario habitual.

$!En cuanto a servicios administrativos y servicio de guardería, se reanudarán actividades el martes 17 de marzo.
En cuanto a servicios administrativos y servicio de guardería, se reanudarán actividades el martes 17 de marzo. CORTESÍA

La institución señaló que el objetivo es mantener la atención médica durante todo el año, incluso en días inhábiles establecidos por la ley.

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Sarah Estrada

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Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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