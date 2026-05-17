Saltillo: arrancará nueva ruta RS-211 el 25 de mayo; conectará el sur con el norte de la ciudad
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A partir del lunes 25 de mayo entrará en operación la nueva ruta alimentadora RS-211, la cual recorrerá distintos sectores de Saltillo con el objetivo de mejorar la conectividad y ofrecer más alternativas de traslado para la población.
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que la incorporación de esta ruta forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer el sistema de movilidad urbana en la ciudad.
“Seguimos avanzando con acciones que permitan mejorar los recorridos y ofrecer más alternativas de traslado para la ciudadanía”, señaló el edil.
De acuerdo con información del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), la ruta RS-211 tendrá un recorrido que conectará puntos estratégicos del sur y norte de Saltillo.
En sentido sur-norte, las unidades iniciarán su trayecto sobre el bulevar Francisco I. Madero y avanzarán por Paseo de las Flores para incorporarse posteriormente al bulevar Emilio Arizpe de la Maza.
El recorrido continuará por prolongación Urdiñola y el periférico Luis Echeverría Álvarez hasta llegar al bulevar Nazario S. Ortiz Garza; posteriormente circulará por Venustiano Carranza y el bulevar Luis Donaldo Colosio, concluyendo a la altura del bulevar Isidro López Zertuche.
Para el trayecto norte-sur, las unidades partirán desde el cruce de Isidro López Zertuche y Colosio, avanzando hacia Nazario Ortiz Garza para incorporarse al periférico Luis Echeverría con dirección al sur de la ciudad.
Más adelante continuará por prolongación Urdiñola, Emilio Arizpe de la Maza y Paseo de las Flores, hasta finalizar el recorrido sobre Francisco I. Madero, a la altura del Camino Vecinal a General Cepeda.
El IMMUS indicó además que la ruta mantendrá las tarifas actuales del sistema de transporte: 15 pesos en pago general sin tarjeta y descuentos mediante la tarjeta “Aquí Vamos”, con tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.