Cuatro muertos y decenas de heridas, en uno de los mayores ataques de drones ucranianos contra Rusia

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    Cuatro muertos y decenas de heridas, en uno de los mayores ataques de drones ucranianos contra Rusia
    Foto sacada del canal de Telegram del gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyev, que muestra una casa incendiada tras un ataque ucraniano en Khimki, en las afueras de Moscú. AP.

Restos de los misiles cayeron en el mayor aeropuerto de Rusia sin causar daños graves

KIEV.-Cuatro personas, incluidas tres cerca de Moscú, fallecieron y una docena más resultó herida, luego de que se registrara uno de los mayores ataques de drones contra Rusia.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy confirmó los ataques diciendo que eran “totalmente justificados”.

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Los ataques parecían ser una represalia por recientes ataques rusos contra Kiev, pues Rusia ha lanzado repetidamente ataques similares contra la capital de Ucrania y otras ciudades durante la guerra.

Fue durante la noche del sábado que los ataques rusos con drones contra Ucrania hirieron a ocho personas.

Según el gobernador de Moscu, Andrei Vorobyev, los drones ucranianos también habían dañado “infraestructura” no especificada y varios edificios de gran altura.

En la propia Moscú, al menos 12 personas resultaron heridas en el ataque nocturno, en su mayoría cerca de la entrada de la refinería de la ciudad, informó el alcalde Serguei Sobyanin. La “tecnología” de la refinería no ha sido dañada, agregó.

Horas después, la Embajada de India en Moscú informó que un trabajador indio murió en un ataque con drones “en la región de Moscú”, mientras que otros tres ciudadanos indios fueron hospitalizados con heridas. No estaba claro si el trabajador era una de las tres personas reportadas muertas por funcionarios de la región de Moscú, o una víctima adicional.

Asimismo el mayor aeropuerto de Rusia —el Sheremetyevo de Moscú— señaló que restos de drones habían caído en sus instalaciones, sin causar daños ni afectar los vuelos.

Las defensas rusas derribaron 81 drones dirigidos a Moscú durante la noche, informó la agencia estatal Tass.

El Ministerio de Defensa del país informó el domingo por la mañana que las defensas antiaéreas rusas destruyeron un total de 556 drones sobre Rusia, la ocupada península de Crimea y los mares de Azov y Negro durante la noche.

Poco después del mediodía, indicó que más de mil habían sido derribados o interferidos en las 24 horas anteriores.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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