Trámites ante la CRE mantienen paralizada la gasolinera de Costco en Torreón

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    Trámites ante la CRE mantienen paralizada la gasolinera de Costco en Torreón
    Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor del Ayuntamiento, descarta que la suspensión en la venta de gasolina en la estación Costco se deba a factores locales o regionales. SANDRA GÓMEZ

Asegura regidor que la suspensión se debe a un asunto de jurisdicción federal

TORREÓN, COAH.- La interrupción en el suministro de combustible de la estación Costco en Torreón obedece estrictamente a una gestión administrativa de nivel federal, según confirmó Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor del Ayuntamiento. El funcionario descartó que el cierre temporal esté vinculado a factores locales o regionales.

De acuerdo con los reportes entregados por la cadena comercial, la suspensión es consecuencia de un procedimiento pendiente ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esta dependencia es la única facultada para otorgar y validar los permisos de venta de hidrocarburos a nivel nacional.

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“No es una situación que competa al Estado ni al Municipio; se trata de un asunto de jurisdicción federal derivado de los procesos que la compañía gestiona ante la CRE”, puntualizó Cuerda Serna.

El regidor señaló que la comunicación con la empresa ha sido constante. Costco informó que se encuentra inmersa en un recurso jurídico que ha frenado la operatividad de sus bombas durante la última semana.

Perspectiva. La resolución del caso dependerá de los plazos y procedimientos establecidos por la autoridad federal competente.

Alcance. La prestación del servicio podrá restablecerse una vez que concluya el proceso administrativo correspondiente y se agoten las etapas legales previstas.

Situación local. Hasta el momento, no existen reportes de incidencias similares en otros establecimientos de la región, ni indicadores que apunten a problemas de suministro o desabasto en la Comarca Lagunera.

Finalmente, el edil precisó que, si bien el Ayuntamiento mantendrá seguimiento puntual al desarrollo del caso debido a la afectación que representa para los consumidores, el gobierno municipal no cuenta con atribuciones legales para intervenir en un procedimiento cuya regulación corresponde de manera exclusiva a instancias del orden federal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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