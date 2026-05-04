Trámites ante la CRE mantienen paralizada la gasolinera de Costco en Torreón

De acuerdo con los reportes entregados por la cadena comercial, la suspensión es consecuencia de un procedimiento pendiente ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esta dependencia es la única facultada para otorgar y validar los permisos de venta de hidrocarburos a nivel nacional.

TORREÓN, COAH.- La interrupción en el suministro de combustible de la estación Costco en Torreón obedece estrictamente a una gestión administrativa de nivel federal, según confirmó Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor del Ayuntamiento. El funcionario descartó que el cierre temporal esté vinculado a factores locales o regionales.

“No es una situación que competa al Estado ni al Municipio; se trata de un asunto de jurisdicción federal derivado de los procesos que la compañía gestiona ante la CRE”, puntualizó Cuerda Serna.

El regidor señaló que la comunicación con la empresa ha sido constante. Costco informó que se encuentra inmersa en un recurso jurídico que ha frenado la operatividad de sus bombas durante la última semana.

Perspectiva. La resolución del caso dependerá de los plazos y procedimientos establecidos por la autoridad federal competente.

Alcance. La prestación del servicio podrá restablecerse una vez que concluya el proceso administrativo correspondiente y se agoten las etapas legales previstas.

Situación local. Hasta el momento, no existen reportes de incidencias similares en otros establecimientos de la región, ni indicadores que apunten a problemas de suministro o desabasto en la Comarca Lagunera.

Finalmente, el edil precisó que, si bien el Ayuntamiento mantendrá seguimiento puntual al desarrollo del caso debido a la afectación que representa para los consumidores, el gobierno municipal no cuenta con atribuciones legales para intervenir en un procedimiento cuya regulación corresponde de manera exclusiva a instancias del orden federal.