Inaugura rector de la UAdeC remodelación de auditorio en Facultad de Metalurgia de Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Inaugura rector de la UAdeC remodelación de auditorio en Facultad de Metalurgia de Monclova
    El rector inauguró la adecuación del Auditorio de la Facultad de Metalurgia Unidad Norte. CORTESÍA

Las mejoras beneficiarán a 266 estudiantes y docentes del plantel

MONCLOVA, COAH.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, inauguró la adecuación del Auditorio de la Facultad de Metalurgia Monclova Unidad Norte, obra en la que se invirtieron 704 mil 578 pesos y que beneficiará directamente a 266 estudiantes y docentes del plantel.

Durante el evento estuvieron presentes el coordinador de Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo; el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales; la directora de la Facultad de Metalurgia, Juanita Yazmín Guevara Chávez; además de directores de escuelas y facultades, docentes y alumnos de la Unidad Norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/uadec-fortalece-liderazgo-nacional-en-impulso-al-deporte-universitario-DB20568957

La remodelación del auditorio incluyó revestimiento de muros con lambrín de caobilla color nogal, trabajos de pintura interior y exterior, instalación de proyector inteligente Full HD, pantalla retráctil eléctrica de 150 pulgadas, colocación de 70 sillas multifuncionales, lámparas LED empotradas y equipos de aire acondicionado tipo minisplit con calefacción reversible.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que el fortalecimiento de los programas académicos debe ser una prioridad permanente para la universidad, especialmente en temas relacionados con calidad educativa y acreditaciones.

“Recibimos la universidad con apenas el 25 por ciento de la matrícula estudiando en programas acreditados en calidad, por lo que es necesario seguir apostando por las reacreditaciones y trabajar de manera coordinada entre directores, docentes, investigadores y funcionarios”, expresó.

Añadió que uno de los objetivos centrales de la administración es impulsar la excelencia académica mediante reformas educativas, actualización de planes de estudio, vinculación con la industria y mejora continua de la infraestructura universitaria.

$!Impulsan espacios dignos para estudiantes y docentes.
Impulsan espacios dignos para estudiantes y docentes. CORTESÍA

“A la universidad se le defiende con indicadores, resultados y datos. Hoy los programas educativos necesitan seguir avanzando y nosotros debemos adaptarnos a las nuevas formas de aprendizaje y a las necesidades del mercado laboral”, afirmó el rector.

Por su parte, el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales, señaló que la administración universitaria mantiene el compromiso de fortalecer la generación y aplicación del conocimiento, además de respaldar proyectos de crecimiento académico para la Facultad de Metalurgia, entre ellos la expansión de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Metalurgia y la creación de un programa de doctorado.

En tanto, la directora de la Facultad de Metalurgia, Juanita Yazmín Guevara Chávez, agradeció al rector por la inversión realizada, al destacar que el auditorio es uno de los espacios más utilizados por la comunidad estudiantil y docente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/plan-estatal-de-salud-mental-tuvo-su-origen-en-propuestas-de-la-facultad-de-psicologia-GG20624046

El alumno de sexto semestre Roberto Jiménez Treviño comentó que las mejoras fortalecen la formación académica y permiten desarrollar conferencias, sesiones de estudio y trabajos en equipo en mejores condiciones.

Como parte de la gira de trabajo por la Unidad Norte, el rector también tomó protesta al Consejo Estudiantil de la carrera de Ingeniería Biomédica y entregó reconocimientos a integrantes del programa Lobos en Acción de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Universidades

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Personajes


Octavio Pimentel Martínez

Organizaciones


UAdeC

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Nueva Escuela Mundialista Mexicana

La Nueva Escuela Mundialista Mexicana
true

Con la 4T, México es un pueblo encadenado

true

POLITICÓN: Ante la inacción federal, crisis de AHMSA amenaza con escalar y volverse munición electoral
En el interior de la vivienda fue localizado sin vida un hombre de 74 años, quien se encontraba sobre el piso y en avanzado estado de descomposición, de acuerdo con autoridades.

Hallan sin vida a adulto mayor en avanzado estado de descomposición en Saltillo
El joven lesionado fue trasladado de emergencia a la Clínica 2 del IMSS, donde médicos intentaron estabilizarlo; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Saltillo: muere en el hospital joven motociclista tras brutal choque en V.Carranza

Jugadores, entrenadores y familias celebraron las medallas obtenidas por las selecciones coahuilenses en la Arena BUAP.

Selecciones de Coahuila hacen historia con doble podio en básquetbol nacional
Zelenski ha criticado públicamente a Estados Unidos de maneras que habrían sido impensables el año pasado.

Volodímir Zelenski comienza a distanciarse del gobierno de Trump
El presidente Vladimir Putin, líder ruso, camina sobre la cuerda floja: reconoce el descontento público sin dar indicios de que vaya a ceder en sus demandas en Ucrania.

Putin dijo que la guerra ‘está llegando a su fin’, pero no cede en sus términos