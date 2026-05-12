Inaugura rector de la UAdeC remodelación de auditorio en Facultad de Metalurgia de Monclova

MONCLOVA, COAH.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, inauguró la adecuación del Auditorio de la Facultad de Metalurgia Monclova Unidad Norte, obra en la que se invirtieron 704 mil 578 pesos y que beneficiará directamente a 266 estudiantes y docentes del plantel. Durante el evento estuvieron presentes el coordinador de Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo; el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales; la directora de la Facultad de Metalurgia, Juanita Yazmín Guevara Chávez; además de directores de escuelas y facultades, docentes y alumnos de la Unidad Norte.

La remodelación del auditorio incluyó revestimiento de muros con lambrín de caobilla color nogal, trabajos de pintura interior y exterior, instalación de proyector inteligente Full HD, pantalla retráctil eléctrica de 150 pulgadas, colocación de 70 sillas multifuncionales, lámparas LED empotradas y equipos de aire acondicionado tipo minisplit con calefacción reversible. En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que el fortalecimiento de los programas académicos debe ser una prioridad permanente para la universidad, especialmente en temas relacionados con calidad educativa y acreditaciones. “Recibimos la universidad con apenas el 25 por ciento de la matrícula estudiando en programas acreditados en calidad, por lo que es necesario seguir apostando por las reacreditaciones y trabajar de manera coordinada entre directores, docentes, investigadores y funcionarios”, expresó. Añadió que uno de los objetivos centrales de la administración es impulsar la excelencia académica mediante reformas educativas, actualización de planes de estudio, vinculación con la industria y mejora continua de la infraestructura universitaria.

“A la universidad se le defiende con indicadores, resultados y datos. Hoy los programas educativos necesitan seguir avanzando y nosotros debemos adaptarnos a las nuevas formas de aprendizaje y a las necesidades del mercado laboral”, afirmó el rector. Por su parte, el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales, señaló que la administración universitaria mantiene el compromiso de fortalecer la generación y aplicación del conocimiento, además de respaldar proyectos de crecimiento académico para la Facultad de Metalurgia, entre ellos la expansión de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Metalurgia y la creación de un programa de doctorado. En tanto, la directora de la Facultad de Metalurgia, Juanita Yazmín Guevara Chávez, agradeció al rector por la inversión realizada, al destacar que el auditorio es uno de los espacios más utilizados por la comunidad estudiantil y docente.

El alumno de sexto semestre Roberto Jiménez Treviño comentó que las mejoras fortalecen la formación académica y permiten desarrollar conferencias, sesiones de estudio y trabajos en equipo en mejores condiciones. Como parte de la gira de trabajo por la Unidad Norte, el rector también tomó protesta al Consejo Estudiantil de la carrera de Ingeniería Biomédica y entregó reconocimientos a integrantes del programa Lobos en Acción de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

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