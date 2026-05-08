UAdeC fortalece liderazgo nacional en impulso al deporte universitario

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    UAdeC fortalece liderazgo nacional en impulso al deporte universitario
    Octavio Pimentel Martínez presentó avances de la Comisión Nacional del Deporte Universitario ante la Cupria. CORTESÍA

Presenta el rector Octavio Pimentel logros ante ANUIES; destaca convenios, torneos internacionales y vínculo con Conade y SEP

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, presentó ante el Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines (Cupria) los avances alcanzados al frente de la Comisión Nacional del Deporte Universitario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Durante la LXI Sesión Ordinaria de la Cupria, realizada en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey y encabezada por el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, el rector destacó los proyectos impulsados para fortalecer y dignificar el deporte universitario en México.

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Entre los principales avances mencionó la realización del Primer Congreso Nacional del Deporte Universitario, la organización de la Copa Escolar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), además de la consolidación de acuerdos con organismos deportivos nacionales e internacionales.

Pimentel Martínez informó que actualmente la relación entre ANUIES, SEP, Conadey el Sistema Nacional del Deporte (Sinade) atraviesa uno de sus momentos más sólidos, situación que ha permitido a la Comisión contar con el Registro Único del Deporte y participación directa en la mesa del SINADE para gestionar recursos destinados a los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2027.

El rector recordó que el Primer Congreso Nacional del Deporte Universitario se realizó los días 19 y 20 de febrero en Monterrey, Nuevo León, con la participación de representantes de 87 universidades y más de 150 coordinadores deportivos del País.

$!Luis Armando González Placencia, destacó el trabajo realizado por el rector de la UAdeC.
Luis Armando González Placencia, destacó el trabajo realizado por el rector de la UAdeC. CORTESÍA

En ese encuentro se desarrollaron conferencias impartidas por especialistas de instituciones como la UNAM, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de la participación de la campeona mundial de raquetbol y diputada federal, Paola Longoria.

Asimismo, destacó la firma de un convenio con Elite Basquetbol México, mediante el cual se impulsarán patrocinios para competencias universitarias y se organizará el Primer Campeonato Elite Internacional, donde participará una selección de jugadores de ANUIES frente a equipos de Canadá, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Brasil y posiblemente España.

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Pimentel Martínez también resaltó el arranque de la segunda edición de los Campeonatos Nacionales del Deporte Universitario ANUIES 2026, que ya reúne disciplinas como lucha asociada, natación, atletismo, tae kwon do, karate, esgrima, tiro con arco y futbol bardas, entre otras.

$!El rector de la UAdeC afirmó que más de 5 mil estudiantes participan en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026.
El rector de la UAdeC afirmó que más de 5 mil estudiantes participan en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026. CORTESÍA

Indicó que hasta el momento más de 5 mil estudiantes han participado en las distintas etapas de los campeonatos y aseguró que el trabajo coordinado entre las instituciones de educación superior ha permitido fortalecer la unidad y el reconocimiento del deporte universitario en el país.

Por su parte, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, reconoció el trabajo realizado por el rector de la UAdeC y afirmó que las acciones emprendidas han permitido reactivar y dignificar un ámbito que permanecía rezagado.

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